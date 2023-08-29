Süper Lig'in eski yıldızı Marlon, Luis Suarez'in kramponunu maç sırasında saha dışına fırlattı!

Brezilya Serie A'daki Gremio kendi sahasında Cruzeiro'yu konuk etti. Luis Suarez ile bir dönem Trabzonspor ve MKE Ankaragücü forması giymiş olan Marlon arasında yaşanan krampon krizi karşılaşmanın önüne geçti.

FAUL SONRASI İTİRAZ...

İlk yarının uzatma dakikalarında Gremio'nun tecrübeli oyuncusu Luis Suarez'e yapılan bir faul sonrasında yıldız oyuncu kramponunu çıkararak ayağını hakeme gösterdi.

SAHA DIŞINA FIRLATTI

O sırada Marlon kramponu alarak saha dışına fırlattı. Pozisyon sonrasında Marlon'un sarı kart gördüğü karşılaşmayı Gremio 3-0 kazandı.

