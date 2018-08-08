SPOR

Mehmet Aurelio'dan sürpriz transfer!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.08.2018 16:59 | Son Güncelleme

Trabzonspor,Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen eski milli futbolcu Mehmet Aurelio, sürpriz bir transfere imza attı ve İspanyol ekibinin futbol direktörü oldu. İşte son yıllarda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor forması giyen ve teknik direktörlük yapan isimlerin şimdiki takımları...

Süper Lig'in eski yıldızları şimdi nerede?

Şimdi neredeler?

1 / 120

Mehmet Aurelio - Yaşı: 40 - Takımı: Cornella (İspanya)

Mehmet Aurelio - Yaşı: 40 - Takımı: Cornella (İspanya)
2 / 120

Colin Kazım Richards - Yaşı: 31 - Takımı: Lobos BUAP (Meksika)

Colin Kazım Richards - Yaşı: 31 - Takımı: Lobos BUAP (Meksika)
3 / 120

Stoch - Yaşı: 28 - Takımı: Slavia Prag (Çekya)

Stoch - Yaşı: 28 - Takımı: Slavia Prag (Çekya)
4 / 120

Bobo - Yaşı: 31 - Takımı: Sidney (Avustralya)

Bobo - Yaşı: 31 - Takımı: Sidney (Avustralya)
5 / 120

Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çekya)

Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çekya)
6 / 120

Gordon Schildenfeld - Yaşı: 31 - Takımı: Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Gordon Schildenfeld - Yaşı: 31 - Takımı: Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
7 / 120

Claudio Maldonado - Yaşı: 36 - Son Takımı: Colo Colo (Şili) Şu an kulüpsüz

Claudio Maldonado - Yaşı: 36 - Son Takımı: Colo Colo (Şili) Şu an kulüpsüz
8 / 120

Cassio Lincoln - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Cassio Lincoln - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
9 / 120

Serkan Balcı - Yaşı: 33 - Takımı: Ankaragücü

Serkan Balcı - Yaşı: 33 - Takımı: Ankaragücü
10 / 120

Filip Holosko - Yaş: 33 - Takımı: Slovan Bratislava (Çekya)

Filip Holosko - Yaş: 33 - Takımı: Slovan Bratislava (Çekya)
11 / 120

Henri Bienvenu - Yaşı: 28 - Takımı: Troyes (Fransa)

Henri Bienvenu - Yaşı: 28 - Takımı: Troyes (Fransa)
12 / 120

Raul Meireles - Yaşı: 33 - Futbolu bıraktı

Raul Meireles - Yaşı: 33 - Futbolu bıraktı
13 / 120

Hugo Almeida - Yaşı: 33 - Takımı: AEK Atina (Yunanistan)

Hugo Almeida - Yaşı: 33 - Takımı: AEK Atina (Yunanistan)
14 / 120

Reto Ziegler - Yaş: 31 - Takımı: FC Dallas

Reto Ziegler - Yaş: 31 - Takımı: FC Dallas
15 / 120

Morgan De Sanctis - Yaşı: 39 - Takımı: Monaco (Fransa)

Morgan De Sanctis - Yaşı: 39 - Takımı: Monaco (Fransa)
16 / 120

Simao Sabrosa - Bıraktı - Son Takımı: NorthEast United (Hindistan)

Simao Sabrosa - Bıraktı - Son Takımı: NorthEast United (Hindistan)
17 / 120

Egemen Korkmaz - Yaşı: 33 - Takımı: Başakşehir

Egemen Korkmaz - Yaşı: 33 - Takımı: Başakşehir
18 / 120

Wesley Sneijder - Yaş: 33 - Takımı: Al Gharafa(Katar)

Wesley Sneijder - Yaş: 33 - Takımı: Al Gharafa(Katar)
19 / 120

Can Arat - Yaşı: 32 - Takımı: Sarıyer

Can Arat - Yaşı: 32 - Takımı: Sarıyer
20 / 120

Didier Zokora - Yaşı: 37 - Takımı: Semen Padang (Hindistan)

Didier Zokora - Yaşı: 37 - Takımı: Semen Padang (Hindistan)
21 / 120

Jo - Yaşı: 30 - Takımı: Nagoya Grampus

Jo - Yaşı: 30 - Takımı: Nagoya Grampus
22 / 120

Piotr Brozek - Yaşı: 34 - Futbolu bıraktı / Pawel Brozek - Yaşı: 34 - Takımı: Wisla Krakow(Polonya)

Piotr Brozek - Yaşı: 34 - Futbolu bıraktı / Pawel Brozek - Yaşı: 34 - Takımı: Wisla Krakow(Polonya)
23 / 120

Royston Drenthe - Yaşı: 30 - Sparta Rotterdam

Royston Drenthe - Yaşı: 30 - Sparta Rotterdam
24 / 120

Pavel Horvath - 41 yaşında Viktoria Plzen'de bıraktı

Pavel Horvath - 41 yaşında Viktoria Plzen'de bıraktı
25 / 120

Florent Malouda - Yaşı: 37 - Takımı: Differdange 03 (Endonezya)

Florent Malouda - Yaşı: 37 - Takımı: Differdange 03 (Endonezya)
26 / 120

Ersan Gülüm - Yaşı: 30 - Takımı: Adelaide United (Kiralık - Avustralya)

Ersan Gülüm - Yaşı: 30 - Takımı: Adelaide United (Kiralık - Avustralya)
27 / 120

Ahmed Barusso - Yaşı: 31 - Son Takımı: Arezzo (Şu an kulüpsüz)

Ahmed Barusso - Yaşı: 31 - Son Takımı: Arezzo (Şu an kulüpsüz)
28 / 120

Erman Kılıç - Yaşı: 34 Erzincanspor

Erman Kılıç - Yaşı: 34 Erzincanspor
29 / 120

Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Montreal Impact (Amerika)

Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Montreal Impact (Amerika)
30 / 120

Majeed Waris - Yaşı: 25 - Takımı: Lorient

Majeed Waris - Yaşı: 25 - Takımı: Lorient
31 / 120

Albert Riera - Yaş: 35 - Futbolu bıraktı

Albert Riera - Yaş: 35 - Futbolu bıraktı
32 / 120

Juan Emmanuel Culio - Yaş: 33 - Takımı: CFR Cluj

Juan Emmanuel Culio - Yaş: 33 - Takımı: CFR Cluj
33 / 120

Jose Bosingwa - Yaşı: 35 - Takımı: Boşta

Jose Bosingwa - Yaşı: 35 - Takımı: Boşta
34 / 120

Lazar Markovic - Yaşı: 22 - Takımı: Hull City (İngiltere)

Lazar Markovic - Yaşı: 22 - Takımı: Hull City (İngiltere)
35 / 120

Daniel Opare - Yaşı: 26 - Takımı: Lens (Fransa)

Daniel Opare - Yaşı: 26 - Takımı: Lens (Fransa)
36 / 120

Diego Lugano - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Diego Lugano - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
37 / 120

Marcelo Carrusca - Yaşı: 33 - Takımı: Adelaide United (Avustralya)

Marcelo Carrusca - Yaşı: 33 - Takımı: Adelaide United (Avustralya)
38 / 120

Jaja - Yaş: 31 - Takımı: Buriram United (Tayland)

Jaja - Yaş: 31 - Takımı: Buriram United (Tayland)
39 / 120

Adrian Mierzejewski - Yaşı: 32 Takımı: Sydney FC

Adrian Mierzejewski - Yaşı: 32 Takımı: Sydney FC
40 / 120

Emmanuel Emenike - Yaş: 30 - Takımı: Las Palmas

Emmanuel Emenike - Yaş: 30 - Takımı: Las Palmas
41 / 120

Kevin Constant - Yaşı: 30 - Takımı: Sion

Kevin Constant - Yaşı: 30 - Takımı: Sion
42 / 120

Alanzinho - Yaşı: 34 - Takımı: Sinopspor

Alanzinho - Yaşı: 34 - Takımı: Sinopspor
43 / 120

Cristian Baroni - Yaş: 34 - Takımı: Sao Caetano (Paulista Eyalet Ligi - Brezilya)

Cristian Baroni - Yaş: 34 - Takımı: Sao Caetano (Paulista Eyalet Ligi - Brezilya)
44 / 120

Cem Sultan - Yaşı: 26 - Zonguldak Kömürspor

Cem Sultan - Yaşı: 26 - Zonguldak Kömürspor
45 / 120

Alexandru Bourceanu - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua

Alexandru Bourceanu - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua
46 / 120

Sinan Bolat - Yaşı: 28 - Takımı: Arouca (Portekiz)

Sinan Bolat - Yaşı: 28 - Takımı: Arouca (Portekiz)
47 / 120

Engin Baytar - Yaşı: 34 - Takımı: Ereğli Belediyespor (Bölgesel Amatör Ligi)

Engin Baytar - Yaşı: 34 - Takımı: Ereğli Belediyespor (Bölgesel Amatör Ligi)
48 / 120

Felipe Melo - Yaşı: 33 - Takımı: Palmeiras

Felipe Melo - Yaşı: 33 - Takımı: Palmeiras
49 / 120

Johan Elmander - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı

Johan Elmander - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı
50 / 120

Cesare Prandelli - Takımı: Al Nasr (Birleşik Arap Emirlikleri)

Cesare Prandelli - Takımı: Al Nasr (Birleşik Arap Emirlikleri)
51 / 120

Lucas Ontivero - Yaşı: 22 - Takımı: Venados FC (Meksika 2. Lig)

Lucas Ontivero - Yaşı: 22 - Takımı: Venados FC (Meksika 2. Lig)
52 / 120

Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)

Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)
53 / 120

Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Wisla Krakow

Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Wisla Krakow
54 / 120

Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)

Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)
55 / 120

Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)

Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)
56 / 120

Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic

Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic
57 / 120

Essaid Belkalem - Yaşı: 28 - Takımı: Orleans Loiret (Fransa 2. Ligi)

Essaid Belkalem - Yaşı: 28 - Takımı: Orleans Loiret (Fransa 2. Ligi)
58 / 120

Juan Pablo Pino - Yaşı: 30 - Takımı: Arema (Endonezya)

Juan Pablo Pino - Yaşı: 30 - Takımı: Arema (Endonezya)
59 / 120

Daniel Guiza - Yaşı: 36 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)

Daniel Guiza - Yaşı: 36 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)
60 / 120

Didier Drogba - Yaş: 39 - Takımı: Phoenix Rising

Didier Drogba - Yaş: 39 - Takımı: Phoenix Rising
61 / 120

Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Rio Ave (Şu an kulüpsüz)

Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Rio Ave (Şu an kulüpsüz)
62 / 120

Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Maccabi Tel Aviv

Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Maccabi Tel Aviv
63 / 120

Edu - Yaşı: 34 - Takımı: Jeonbuk (Güney Kore)

Edu - Yaşı: 34 - Takımı: Jeonbuk (Güney Kore)
64 / 120

Jefferson - Yaşı: 34 - Takımı: Botafogo

Jefferson - Yaşı: 34 - Takımı: Botafogo
65 / 120

Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)

Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)
66 / 120

Dirk Kuyt - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı

Dirk Kuyt - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı
67 / 120

Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta

Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta
68 / 120

Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)

Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)
69 / 120

Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)

Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)
70 / 120

Robinson Zapata - Yaşı: 37 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)

Robinson Zapata - Yaşı: 37 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)
71 / 120

Mehmet Yozgatlı - Yaş: 38 - Karaköprü Belediyespor teknik direktörü (3. Lig 3. Grup)

Mehmet Yozgatlı - Yaş: 38 - Karaköprü Belediyespor teknik direktörü (3. Lig 3. Grup)
72 / 120

Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central

Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central
73 / 120

Alex Telles - Yaşı: 23 - Takımı: Porto (Portekiz)

Alex Telles - Yaşı: 23 - Takımı: Porto (Portekiz)
74 / 120

Ovidiu Petre - Yaşı: 34 - Son Takımı: Poli Timisoara (Bıraktı)

Ovidiu Petre - Yaşı: 34 - Son Takımı: Poli Timisoara (Bıraktı)
75 / 120

Dany Nounkeu - Yaşı 30 - Takımı: Akhisar Belediyespor

Dany Nounkeu - Yaşı 30 - Takımı: Akhisar Belediyespor
76 / 120

Bebe - Yaşı: 26 - Takımı: Eibar (İspanya)

Bebe - Yaşı: 26 - Takımı: Eibar (İspanya)
77 / 120

Izet Hajrovic - Yaşı: 26 - Takımı: Dinamo Zagreb

Izet Hajrovic - Yaşı: 26 - Takımı: Dinamo Zagreb
78 / 120

Dentinho - Yaşı: 27 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Dentinho - Yaşı: 27 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
79 / 120

Allan McGregor - Yaşı: 34 - Takımı: Hull City (İngiltere)

Allan McGregor - Yaşı: 34 - Takımı: Hull City (İngiltere)
80 / 120

Roberto Hilbert - Yaşı: 31 - Takımı: Bayer Leverkusen (Almanya)

Roberto Hilbert - Yaşı: 31 - Takımı: Bayer Leverkusen (Almanya)
81 / 120

Edu Dracena - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)

Edu Dracena - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)
82 / 120

Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya)

Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya)
83 / 120

Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Boluspor

Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Boluspor
84 / 120

Necati Ateş - Yaş: 37 - İçelspor Sportif Direktörü

Necati Ateş - Yaş: 37 - İçelspor Sportif Direktörü
85 / 120

Kleberson - Yaşı: 37 - Takımı: Fort Lauderdale Strikers (ABD)

Kleberson - Yaşı: 37 - Takımı: Fort Lauderdale Strikers (ABD)
86 / 120

Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Göztepe

Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Göztepe
87 / 120

Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı

Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
88 / 120

Diego Ribas - Yaşı: 31 - Takımı: Flamengo (Brezilya)

Diego Ribas - Yaşı: 31 - Takımı: Flamengo (Brezilya)
89 / 120

Dirk Kuyt - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı

Dirk Kuyt - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
90 / 120

Elano - Santos - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı

Elano - Santos - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
91 / 120

Federico Higuain - Yaşı: 31 - Takımı: Columbus Crew (ABD)

Federico Higuain - Yaşı: 31 - Takımı: Columbus Crew (ABD)
92 / 120

Michael Fink - Yaşı: 34 - Takımı: SV Waldhof Mannheim (Almanya)

Michael Fink - Yaşı: 34 - Takımı: SV Waldhof Mannheim (Almanya)
93 / 120

Gökhan Ünal - Yaşı: 34 - Takımı: Menemen Belediyespor

Gökhan Ünal - Yaşı: 34 - Takımı: Menemen Belediyespor
94 / 120

Tomas Zapotocny - Yaşı: 35 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)

Tomas Zapotocny - Yaşı: 35 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)
95 / 120

Goran Pandev - Yaşı: 33 - Takımı: Genoa (İtalya)

Goran Pandev - Yaşı: 33 - Takımı: Genoa (İtalya)
96 / 120

Ismael Bouzid - Yaşı: 33 - Takımı: Progres Niederkorn (Lüksemburg)

Ismael Bouzid - Yaşı: 33 - Takımı: Progres Niederkorn (Lüksemburg)
97 / 120

Giovani dos Santos - Yaşı: 27 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)

Giovani dos Santos - Yaşı: 27 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)
98 / 120

Guillermo Burdisso - Yaşı: 28 - Takımı: Club Leon FC

Guillermo Burdisso - Yaşı: 28 - Takımı: Club Leon FC
99 / 120

Abdul Kader Keita - Yaşı: 35 - Takımı: Eskişehir Kurtuluşspor

Abdul Kader Keita - Yaşı: 35 - Takımı: Eskişehir Kurtuluşspor
100 / 120

Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)

Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)
101 / 120

Issiar Dia - Yaşı: 29 - Takımı: Yeni Malatyaspor

Issiar Dia - Yaşı: 29 - Takımı: Yeni Malatyaspor
102 / 120

Jermaine Jones - Yaşı: 34 - Takımı: Colorado (ABD)

Jermaine Jones - Yaşı: 34 - Takımı: Colorado (ABD)
103 / 120

Michal Kadlec - Yaşı: 31 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)

Michal Kadlec - Yaşı: 31 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)
104 / 120

Mamadou Niang - Yaşı: 36 - Arles (Fransa)

Mamadou Niang - Yaşı: 36 - Arles (Fransa)
105 / 120

Manuel Fernandes - Yaşı: 30 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)

Manuel Fernandes - Yaşı: 30 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)
106 / 120

Mario Gomez - Yaşı: 31 - Takımı: Stuttgart

Mario Gomez - Yaşı: 31 - Takımı: Stuttgart
107 / 120

Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)

Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)
108 / 120

Luis Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio

Luis Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio
109 / 120

Özer Hurmacı - Yaşı: 29 - Takımı: Osmanlıspor

Özer Hurmacı - Yaşı: 29 - Takımı: Osmanlıspor
110 / 120

Pedro Franco - Yaşı: 25 - Takımı: Millonarios FC (Kolombiya)

Pedro Franco - Yaşı: 25 - Takımı: Millonarios FC (Kolombiya)
111 / 120

İbrahim Akın - Yaşı: 32 - Takımı: Altay

İbrahim Akın - Yaşı: 32 - Takımı: Altay
112 / 120

Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)

Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)
113 / 120

Rodrigo Tabata - Yaşı: 35 - Takımı: Al-Sadd (Katar)

Rodrigo Tabata - Yaşı: 35 - Takımı: Al-Sadd (Katar)
114 / 120

Gabriel Tamas - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua Bükreş (Romanya)

Gabriel Tamas - Yaşı: 32 - Takımı: Steaua Bükreş (Romanya)
115 / 120

Sasa Ilic - Yaşı: 38 - Takımı: Partizan (Sırbistan)

Sasa Ilic - Yaşı: 38 - Takımı: Partizan (Sırbistan)
116 / 120

Serdar Kesimal - Yaşı: 27 - Takımı: Akhisar Belediye

Serdar Kesimal - Yaşı: 27 - Takımı: Akhisar Belediye
117 / 120

Sidnei - Yaşı: 27 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)

Sidnei - Yaşı: 27 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)
118 / 120

Junichi Inamoto - Yaşı: 36 - Takımı: Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)

Junichi Inamoto - Yaşı: 36 - Takımı: Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)
119 / 120

Souleymane Youla - Yaşı: 34 - Takımı: Indy Eleven (ABD)

Souleymane Youla - Yaşı: 34 - Takımı: Indy Eleven (ABD)
120 / 120

Tomas Jun - Yaşı: 33 - Takımı: SC Ritzing (Avusturya)

Tomas Jun - Yaşı: 33 - Takımı: SC Ritzing (Avusturya)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aureilo cornella

En Çok Okunan Haberler

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Fenerbahçe'deki Ayew gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe'deki Ayew gerçeği ortaya çıktı

Dünya şampiyonu atlet Nicholas Bett hayatını kaybetti

Dünya şampiyonu atlet Nicholas Bett hayatını kaybetti

Domagoj Vida'dan Beşiktaş'ı şok eden karar

Domagoj Vida'dan Beşiktaş'ı şok eden karar

Spor spikeri Ercan Taner beIN SPORTS'a transfer oldu

Spor spikeri Ercan Taner beIN SPORTS'a transfer oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bratislava Slovenya'nın başkentidir ve Slovan Bratislava Slovenya liginde mücadele eden bir takımdır. Bu sebeple Holosko'nın oynadığı ülke bilgisi yanlıştır.
Aslan mehmet aurelio
Diğer Haberler
Fatih Karagümrük, Yusuf Şimşek'le anlaştı

Fatih Karagümrük, Yusuf Şimşek'le anlaştı

Mehmet Aurelio'dan sürpriz transfer!

Mehmet Aurelio'dan sürpriz transfer!

Necati Ateş, Karagümrük'le anlaşamadı

Necati Ateş, Karagümrük'le anlaşamadı

Ankaragücü'nde Enes Kubat gönderildi

Ankaragücü'nde Enes Kubat gönderildi

TFF ile Roberto Rosetti'nin yolları ayrıldı

TFF ile Roberto Rosetti'nin yolları ayrıldı

Süper Kupa'ya Cüneyt Çakır damga vurdu

Süper Kupa'ya Cüneyt Çakır damga vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.