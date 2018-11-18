G.Saray'a 'Yeni Messi' diye gelmişti! Şimdiki takımına inanamayacaksınız

Süper Lig'in eski yıldızları şimdi nerede?
Şimdi neredeler?
1 / 124
Harry Kewell - Yaş: 40 - Takımı: Notts County (Ayrıldı)
2 / 124
Ersan Adem Gülüm - Yaşı: 31 - Takımı: Whittlesea United (Avustralya)
3 / 124
Vahid Halilhodzic - Yaşı: 66 - Takımı: Nantes (Fransa)
4 / 124
Slaven Bilic - Yaşı: 50 - Takımı: Al Ittihad (Suudi Arabistan)
5 / 124
Lucas Ontivero - Yaşı: 23 - Takımı: Johor Darul Ta'zim II (Malezya)
6 / 124
Mehmet Aurelio - Yaşı: 40 - Takımı: Cornella (İspanya)
7 / 124
Colin Kazım Richards - Yaşı: 32 - Takımı: Lobos BUAP (Meksika)
8 / 124
Stoch - Yaşı: 28 - Takımı: Slavia Prag (Çekya)
9 / 124
Bobo - Yaşı: 33 - Takımı: Alanyaspor
10 / 124
Milan Baros - Yaşı: 36 - Takımı: Banik Ostrava (Çekya)
11 / 124
Gordon Schildenfeld - Yaşı: 33 - Takımı: Anorthosis (Kıbrıs)
12 / 124
Arda Turan - Yaşı: 31 - Takımı: Başakşehir
13 / 124
Claudio Maldonado - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
14 / 124
Cassio Lincoln - Yaşı: 39 - Futbolu bıraktı
15 / 124
Serkan Balcı - Yaşı: 35 - Takımı: Sarıyer
16 / 124
Filip Holosko - Yaş: 34 - Takımı: Slovan Bratislava (Çekya)
17 / 124
Henri Bienvenu - Yaşı: 30 - Takımı: Al-Orooba (Birleşik Arap Emirlikleri)
18 / 124
Raul Meireles - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
19 / 124
Hugo Almeida - Yaşı: 34 - Takımı: Academica (Portekiz)
20 / 124
Reto Ziegler - Yaş: 32 - Takımı: FC Dallas
21 / 124
Morgan De Sanctis - Yaşı: 41 - Futbolu bıraktı
22 / 124
Simao Sabrosa - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
23 / 124
Egemen Korkmaz - Yaşı: 35 - Takımı: Erzurumspor
24 / 124
Wesley Sneijder - Yaş: 34 - Takımı: Al Gharafa(Katar)
25 / 124
Can Arat - Yaşı: 34 - Takımı: Yok
26 / 124
Didier Zokora - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
27 / 124
Jo - Yaşı: 31 - Takımı: Nagoya Grampus
28 / 124
Piotr Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı / Pawel Brozek - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
29 / 124
Royston Drenthe - Yaşı: 31 - Sparta Rotterdam (Hollanda)
30 / 124
Pavel Horvath - Yaşı: 43 - Futbolu bıraktı
31 / 124
Florent Malouda - Yaşı: 38 - Futbolu bıraktı
32 / 124
Ahmed Barusso - Yaşı: 33 - Futbolu bıraktı
33 / 124
Erman Kılıç - Yaşı: 34 - Serik Belediyespor
34 / 124
Blerim Dzemaili - Yaşı: 31 - Takımı: Bologna (İtalya)
35 / 124
Majeed Waris - Yaşı: 26 - Takımı: Nantes (Fransa)
36 / 124
Albert Riera - Yaş: 36 - Futbolu bıraktı
37 / 124
Juan Emmanuel Culio - Yaş: 35 - Takımı: CFR Cluj
38 / 124
Jose Bosingwa - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
39 / 124
Lazar Markovic - Yaşı: 24 - Takımı: Liverpool (İngiltere)
40 / 124
Daniel Opare - Yaşı: 27 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)
41 / 124
Diego Lugano - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
42 / 124
Marcelo Carrusca - Yaşı: 35 - Takımı: Western Sydney Wanderers (Avustralya)
43 / 124
Jaja - Yaş: 32 - Takımı: Muangthong United (Tayland)
44 / 124
Adrian Mierzejewski - Yaşı: 31 - Takımı: Changchun Yatai (Çin)
45 / 124
Emmanuel Emenike - Yaşı: 31 - Takımı: Yok
46 / 124
Kevin Constant - Yaşı: 31 - Takımı: Yok
47 / 124
Alanzinho - Yaşı: 35 - Takımı: Barra da Tijuca
48 / 124
Cristian Baroni - Yaş: 35 - Takımı: Merit Alsancak Yeşilovaspor
49 / 124
Cem Sultan - Yaşı: 27 - Takımı: Yok
50 / 124
Alexandru Bourceanu - Yaşı: 33 - Takımı: Dunarea Calarasi (Romanya)
51 / 124
Sinan Bolat - Yaşı: 29 - Takımı: Royal Antwerp (Belçika)
52 / 124
Engin Baytar - Yaşı: 35 - Takımı: Merit Alsancak Yeşilovaspor
53 / 124
Felipe Melo - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras
54 / 124
Johan Elmander - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı
55 / 124
Cesare Prandelli - Takımı: Yok
56 / 124
Sol Bamba - Yaşı: 32 - Takımı: Cardiff (İngiltere)
57 / 124
Arkadiusz Glowacki - Yaşı: 38 - Takımı: Wisla Krakow
58 / 124
Oscar Cardozo - Yaşı: 34 - Takımı: Libertad (Paraguay)
59 / 124
Avraam Papadopoulos - Yaşı: 33 - Takımı: Brisbane Roar (Avustralya)
60 / 124
Hrvoje Cale - Yaşı: 32 - Takımı: Inter Zapresic
61 / 124
Essaid Belkalem - Yaşı: 28 - Takımı: Orleans Loiret (Fransa 2. Ligi)
62 / 124
Juan Pablo Pino - Yaşı: 30 - Takımı: Yok
63 / 124
Daniel Guiza - Yaşı: 36 - Atletico Sanluqueno (İspanya 3. Lig ekibi)
64 / 124
Didier Drogba - Yaş: 39 - Takımı: Phoenix Rising
65 / 124
Julio Regufe Alves - Yaşı: 25 - Son Takımı: Rio Ave (Şu an kulüpsüz)
66 / 124
Jose Rodriguez - Yaşı: 22 - Takımı: Fortuna Sittard.
67 / 124
Edu - Yaşı: 34 - Takımı: Jeonbuk (Güney Kore)
68 / 124
Jefferson - Yaşı: 34 - Takımı: Botafogo
69 / 124
Mustafa Kocabey (Papen Mustafa) - Yaşı: 42 - Takımı: Ayvacık Belediyespor (İstanbul)
70 / 124
Dirk Kuyt - Yaş: 37 - Futbolu bıraktı
71 / 124
Tuncay Şanlı (Teknik Direktör) - Yaşı: 34 - Takımı: Boşta
72 / 124
Harry Kewell - Yaşı: 38 - Crawley Town (İngiltere 4. Lig ekibi)
73 / 124
Teofilo Gutierrez - Yaşı: 31 - Takımı: Junior (Kolombiya)
74 / 124
Robinson Zapata - Yaşı: 37 - Takımı: Club Santa Fe (Kolombiya)
75 / 124
Mehmet Yozgatlı - Yaş: 38 - Karaköprü Belediyespor teknik direktörü (3. Lig 3. Grup)
76 / 124
Gustavo Colman - Yaşı: 32 - Takımı: Rosario Central
77 / 124
Alex Telles - Yaşı: 23 - Takımı: Porto (Portekiz)
78 / 124
Ovidiu Petre - Yaşı: 34 - Son Takımı: Poli Timisoara (Bıraktı)
79 / 124
Dany Nounkeu - Yaşı 30 - Takımı: Akhisar Belediyespor
80 / 124
Bebe - Yaşı: 26 - Takımı: Rayo Vallecano (İspanya)
81 / 124
Izet Hajrovic - Yaşı: 26 - Takımı: Dinamo Zagreb
82 / 124
Dentinho - Yaşı: 27 - Takımı: Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
83 / 124
Allan McGregor - Yaşı: 34 - Takımı: Hull City (İngiltere)
84 / 124
Roberto Hilbert - Yaşı: 31 - Takımı: Greuther Furth (Almanya)
85 / 124
Edu Dracena - Yaşı: 35 - Takımı: Palmeiras (Brezilya)
86 / 124
Bruno Alves - Yaşı: 34 - Takımı: Rangers (İskoçya)
87 / 124
Andre Santos - Yaşı: 33 - Takımı: Figueirense
88 / 124
Necati Ateş - Yaş: 37 - İçelspor Sportif Direktörü
89 / 124
Kleberson - Yaşı: 37 - Takımı: Fort Lauderdale Strikers (ABD)
90 / 124
Demba Ba - Yaşı: 32 - Takımı: Göztepe
91 / 124
Matias Delgado - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
92 / 124
Diego Ribas - Yaşı: 31 - Takımı: Flamengo (Brezilya)
93 / 124
Dirk Kuyt - Yaşı: 37 - Futbolu bıraktı
94 / 124
Elano - Santos - Yaşı: 36 - Futbolu bıraktı
95 / 124
Federico Higuain - Yaşı: 31 - Takımı: Columbus Crew (ABD)
96 / 124
Michael Fink - Yaşı: 34 - Takımı: SV Waldhof Mannheim (Almanya)
97 / 124
Gökhan Ünal - Yaşı: 34 - Takımı: Menemen Belediyespor
98 / 124
Tomas Zapotocny - Yaşı: 35 - Takımı: Banik Ostrava (Çek Cumhuriyeti)
99 / 124
Goran Pandev - Yaşı: 33 - Takımı: Genoa (İtalya)
100 / 124
Ismael Bouzid - Yaşı: 33 - Takımı: Progres Niederkorn (Lüksemburg)
101 / 124
Giovani dos Santos - Yaşı: 27 - Takımı: Los Angeles Galaxy (ABD)
102 / 124
Guillermo Burdisso - Yaşı: 28 - Takımı: Club Leon FC
103 / 124
Abdul Kader Keita - Yaşı: 35 - Futbolu bıraktı
104 / 124
Emiliano Insua - Yaşı: 27 yaşında - Takımı: Stuttgart (Almanya)
105 / 124
Issiar Dia - Yaşı: 29 - Takımı: Yeni Malatyaspor
106 / 124
Jermaine Jones - Yaşı: 34 - Takımı: Colorado (ABD)
107 / 124
Michal Kadlec - Yaşı: 31 - Takımı: Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)
108 / 124
Mamadou Niang - Yaşı: 36 - Arles (Fransa)
109 / 124
Manuel Fernandes - Yaşı: 30 - Takımı: Lokomotiv Moskova (Rusya)
110 / 124
Mario Gomez - Yaşı: 31 - Takımı: Stuttgart
111 / 124
Milos Krasic - Yaşı: 31 - Takımı: Lechia Gdansk (Polonya)
112 / 124
Luis Nani - Yaşı: 31 - Takımı: Lazio
113 / 124
Özer Hurmacı - Yaşı: 29 - Takımı: Osmanlıspor
114 / 124
Pedro Franco - Yaşı: 25 - Takımı: Millonarios FC (Kolombiya)
115 / 124
İbrahim Akın - Yaşı: 32 - Takımı: Altay
116 / 124
Franck Ribery - Yaşı: 34 - Takımı: Bayern Münih (Almanya)
117 / 124
Rodrigo Tabata - Yaşı: 35 - Takımı: Al-Sadd (Katar)
118 / 124
Gabriel Tamas - Yaşı: 32 - Takımı: Hapoel Haifa
119 / 124
Sasa Ilic - Yaşı: 38 - Takımı: Partizan (Sırbistan)
120 / 124
Serdar Kesimal - Yaşı: 27 - Takımı: Akhisar Belediye
121 / 124
Sidnei - Yaşı: 27 - Takımı: Deportivo La Coruna (İspanya)
122 / 124
Junichi Inamoto - Yaşı: 36 - Takımı: Kawasaki Frontale - Hokkaido Consadole Sapporo (Japonya)
123 / 124
Souleymane Youla - Yaşı: 34 - Takımı: Indy Eleven (ABD)
124 / 124
Tomas Jun - Yaşı: 33 - Takımı: SC Ritzing (Avusturya)
Okuyucu Yorumları 0 yorum