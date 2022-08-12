Süper Lig maçları Hollanda’da canlı yayımlanacak

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig maçlarını bu sezon Hollanda kanalı da canlı verecek.

Hollanda'nın Ziggo Sport Kanalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sezon Süper Lig maçlarını yayımlayacağını duyurdu.

Ziggo Sport Kanalı, Süper Lig'de ilk olarak 14 Ağustos Pazar günü Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı yayımlayacak.



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