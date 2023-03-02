Süper Lig maçları şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak? İşte bu haftaki Süper Lig maçları...

Süper Lig maçları 2 hafta boyunca şifresiz ve canlı olarak ekrana gelecek. Depremzedelere yardım için gerçekleştirilen Omuz Omuza kampanyasına telefonla bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı açıklama sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Süper Lig maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İşte konuya dair detayler ve bu hafta şifresiz olarak yayınlanacak Süper Lig maçları...

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

Süper Lig maçları şifresiz olarak ekrana gelecek. Omuz Omuza Kampanyası canlı yayına bağlanıp konuya ilişkin açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

''Buradan değerli izleyicilerimiz ve kıymetli sporseverlerle şunu paylaşmak istiyorum; Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak liglerimizin yayıncı kuruluşu olan beIN Media Group ile yaptığımız görüşmeler neticesinde sporun birleştirici gücünü vurgulamak maksadıyla ligin bundan sonraki 2 haftasındaki (3-13 Mart tarihleri arasında) tüm futbol müsabakalarını şifresiz ve herkese açık hale getirecek bir uygulama kararı alındı. Ben bu vesileyle bu gece yapılan bütün bağışlar için tüm bağışçılara şükranlarımı ifade etmek istiyorum.'

SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Süper Lig maçları canlı olarak beIN Sports kanalında canlı ve şifreli olarak aktarılıuyor. 3-13 Mart tarihleri arasındaki futbol müsabakaları şifresiz ve herkese açık hale getirilecek.

BU HAFTAKİ SÜPER LİG MAÇLARI

3-13 Mart tarihleri arasında oynanacak maçlar şu şekilde:

SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇLARI

03.03.2023 20:00 CORENDON ALANYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

04.03.2023 13:30 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - DEMİR GRUP SİVASSPOR

04.03.2023 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR

04.03.2023 19:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

05.03.2023 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

05.03.2023 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

05.03.2023 16:00 ARABAM.COM KONYASPOR - BITEXEN GİRESUNSPOR

05.03.2023 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

06.03.2023 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR

SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇLARI

10.03.2023 20:00 BITEXEN GİRESUNSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

11.03.2023 16:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR

11.03.2023 19:00 GALATASARAY A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

12.03.2023 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

12.03.2023 ATAKAŞ HATAYSPOR - ARABAM.COM KONYASPOR

12.03.2023 13:30 MKE ANKARAGÜCÜ - CORENDON ALANYASPOR

12.03.2023 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

12.03.2023 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş.

13.03.2023 20:00 İSTANBULSPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR

