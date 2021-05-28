Süper Lig ne zaman başlayacak? Yeni sezon seyircili mi oynanacak?

2020-2021 Süper Lig sezonu geçtiğimiz yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında planlanan zamandan daha geç olarak 11 Eylül 2020 tarihinde başlamıştı. Hafta sonu ve hafta içi yapılan maçlarla 16 Mayıs 2021 Pazar günü sona eren sezonda yüzü gülen taraf Beşiktaş olmuştu. 2021-2022 Süper Lig sezonunun başlangıç tarihiyle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamalara göre Süper Lig geçen seneye göre daha erken başlayacak.

2021-2022 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-22 sezonunda Süper Lig'in ne zaman başlayacağını, ne zaman bitirileceğine dair açıklamayı yaptı. Yapılan açıklamaya göre Süper Lig 13 Ağustos 2021'de başlayacak, 23 Mayıs 2022'de sona erecek. Alınan karara göre; Süper Lig ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

2021 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’in ne zaman başlayacağına dair açıklamayı yaparken, Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarını henüz açıklamadı. TFF’nin daha sonraki günlerde Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihlerini belirlemesi bekleniyor.