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Süper Lig ne zaman başlayacak? Yeni sezon seyircili mi oynanacak?

28.05.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon koronavirüs tedbirleri kapsamında beklenen tarihten geç başlayan Süper Lig’in bu sene ne zaman başlayacağı taraftarlar arasında merak konusu oldu. 2021-2022 Süper Lig sezonu ile ilgili açıklamalar Türkiye Futbol Federasyonu’ndan geldi.

Süper Lig ne zaman başlayacak? Yeni sezon seyircili mi oynanacak?

2020-2021 Süper Lig sezonu geçtiğimiz yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında planlanan zamandan daha geç olarak 11 Eylül 2020 tarihinde başlamıştı. Hafta sonu ve hafta içi yapılan maçlarla 16 Mayıs 2021 Pazar günü sona eren sezonda yüzü gülen taraf Beşiktaş olmuştu. 2021-2022 Süper Lig sezonunun başlangıç tarihiyle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamalara göre Süper Lig geçen seneye göre daha erken başlayacak.

2021-2022 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-22 sezonunda Süper Lig'in ne zaman başlayacağını, ne zaman bitirileceğine dair açıklamayı yaptı. Yapılan açıklamaya göre Süper Lig 13 Ağustos 2021'de başlayacak, 23 Mayıs 2022'de sona erecek. Alınan karara göre; Süper Lig ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

2021 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’in ne zaman başlayacağına dair açıklamayı yaparken, Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarını henüz açıklamadı. TFF’nin daha sonraki günlerde Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihlerini belirlemesi bekleniyor.

Süper Lig ne zaman başlayacak? Yeni sezon seyircili mi oynanacak

YENİ SEZONDA MAÇLAR SEYİRCİLİ OLACAK MI?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2020-2021 Süper Lig maçlarının seyircili olup olmayacağına dair açıklamalarda bulundu. Nihat Özdemir, Ağustos ayının ortasında ligi başlatacaklarını, maçların kademeli olarak seyircili oynatmak istediklerini duyurdu. Maçların yeni sezonda seyircili oynatmak istediklerini belirten Özdemir, belli sayıda seyircili oynatılırsa yetkinin kulüplerde olacağını da belirtti. Bu karar ile birlikte Türkiye Futbol Federasyon’un da rahat edeceğini duyurarak ana hedefleri sıraladı. Bu hedeflere göre “koronavirüs vaka sayıları düşmeye devam ederse, aşılama sistemi başarılı olursa, maçları düşük kapasitede seyirciyle oynatmak istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Süper Lig
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