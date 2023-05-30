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SÜPER LİG PUAN DURUMU 2023: Süper Lig'de şampiyon hangi takım olacak? Lider Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı? Süper Lig puan durumu

30.05.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig puan durumu bugün oynanacak Ankaragücü Galatasaray maçı öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Son duruma göre; sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunuyor. Eğer, Galatasaray, Ankaragücü'nü yenerse 2022-2023 Süper Lig'in şampiyonu olacak. Peki, Süper Lig'de şampiyon hangi takım olacak? Lider Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı? İşte Süper Lig puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU 2023: Süper Lig'de şampiyon hangi takım olacak? Lider Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı? Süper Lig puan durumu

Süper Lig puan durumu ile ilgili araştırmalar Ankaragücü Galatasaray maçı için geri sayım devam ederken hız kazandı. Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Kerem, Mertens ve Icardi'nin adı Galatasaray'ın muhtemel 11'lerinde geçiyor. Süper Ligde Fenerbahçe 74 puan ile 2. sırada, Beşiktaş 74. Puan ile onu takip ediyor. Ankaragücü ile oynanacak maçta Galatasaray galip gelirse 2022-2023 Süper Lig'in şampiyonu olacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU 2023

Galatasaray Süper Lig puan durumu: 79 puan

Fenerbahçe Süper Lig puan durumu: 74 puan

Beşiktaş Süper Lig puan durumu: 74 puan

Adana Demirspor Süper Lig puan durumu: 63 puan

Başakşehir Süper Lig puan durumu: 53 puan

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GALATASARAY, 3 PUANLA DÖNERSE ŞAMPİYONLUĞU İLAN EDECEK

Galatasaray son 3 haftayı gol yemeden 9 puanla kapattı. Sarı Kırmızılıların bu maçtan 3 puanla dönemeleri halinde şampiyonluk ilan edilmiş olacak.

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Şampiyonluk karşılaşması Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Şampiyonluk karşılaşması Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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