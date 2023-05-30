SÜPER LİG PUAN DURUMU 2023: Süper Lig'de şampiyon hangi takım olacak? Lider Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı? Süper Lig puan durumu

Süper Lig puan durumu ile ilgili araştırmalar Ankaragücü Galatasaray maçı için geri sayım devam ederken hız kazandı. Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Kerem, Mertens ve Icardi'nin adı Galatasaray'ın muhtemel 11'lerinde geçiyor. Süper Ligde Fenerbahçe 74 puan ile 2. sırada, Beşiktaş 74. Puan ile onu takip ediyor. Ankaragücü ile oynanacak maçta Galatasaray galip gelirse 2022-2023 Süper Lig'in şampiyonu olacak.
Galatasaray Süper Lig puan durumu: 79 puan
Fenerbahçe Süper Lig puan durumu: 74 puan
Beşiktaş Süper Lig puan durumu: 74 puan
Adana Demirspor Süper Lig puan durumu: 63 puan
Başakşehir Süper Lig puan durumu: 53 puan
Galatasaray son 3 haftayı gol yemeden 9 puanla kapattı. Sarı Kırmızılıların bu maçtan 3 puanla dönemeleri halinde şampiyonluk ilan edilmiş olacak.