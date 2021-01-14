YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor

14.01.2021 09:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın ilk maçında Gençlerbirliği, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 19. haftası, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük, Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Galatasaray derbisine de sahne olacak 19. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)

16 Ocak Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

17 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk)

16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

18 Ocak Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:50
Sabah
08:20
Öğle
13:18
İkindi
15:44
Akşam
18:06
Yatsı
19:31

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Kupada maçın ardından

Kupada maçın ardından

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Sultangazi Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramı

Sultangazi Belediyesi’nden sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramı

LG ve Element AI'den yapay zeka deneyimini geliştirmek için içerik merkezi

LG ve Element AI'den yapay zeka deneyimini geliştirmek için içerik merkezi

Huawei Watch GT 2 Pro'dan geliştirilmiş sağlık izleme yetenekleri

Huawei Watch GT 2 Pro'dan geliştirilmiş sağlık izleme yetenekleri

Doğum gününde Nazım Hikmet dolu bir gün yaşanacak

Doğum gününde Nazım Hikmet dolu bir gün yaşanacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.