YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor'un yükselişi sürüyor

Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor'un yükselişi sürüyor

15.03.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor'un yükselişi sürüyor

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 7 maçını kaybetmeyerek puan cetvelinde düşme hattından uzaklaştı.

Ligin 22. haftasında Çaykur Rizespor’a deplasmanda 2-1 kaybederek 23. haftaya 6 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyetle topladığı 23 puanla 17. sırada giren kırmızı-beyazlılar, aynı haftada konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'de 24. haftada konuk olduğu Beşiktaş ile de golsüz berabere kalan Akdeniz ekibi, 25. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek, 8 maç sonra üç puan kazandı. 26. haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek çıkışını sürdüren Antalyaspor, 27. haftadaki Adana Demirspor ile yaptığı dış saha mücadelesinden 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ligin 28. haftasında iç sahada Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, 29. haftada dün deplasmanda Medipol Başakşehir'i aynı skorla yenerek 38 puana ulaştı.

Süper Lig'de geride kalan 29 hafta sonunda 10 galibiyet, 8 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşayan Fraport TAV Antalyaspor, son 7 maçta elde ettiği 4 galibiyet ve 3 beraberlikle puan cetvelinde 12. sıraya yükseldi.

Bu karşılaşmalarda kalesinde tek gol gören Akdeniz ekibi, ligin 30. haftasında 20 Mart Pazar günü GZT Giresunspor'u konuk edeceği maçı kazanarak, üst üste üçüncü galibiyetine ulaşmak istiyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Diplomasi Tüneli" ile tarihe yolculuk"Diplomasi Tüneli" ile tarihe yolculuk
Siirt'te yaralı bulunan sülün tedavi edildiSiirt'te yaralı bulunan sülün tedavi edildi
Ortopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyorOrtopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyor
Anahtar Kelimeler:
antalya Süper Lig

Antalya Namaz Vakitleri 15 Mart Salı

İmsak
05:43
Sabah
07:02
Öğle
13:11
İkindi
16:33
Akşam
19:11
Yatsı
20:25
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dikkat! Belirti göstermeden ilerliyor…

Dikkat! Belirti göstermeden ilerliyor…

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Canan Karatay tek tek açıkladı! Kilo vermemek mümkün değil

Canan Karatay tek tek açıkladı! Kilo vermemek mümkün değil

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.