Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor'un yükselişi sürüyor

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 7 maçını kaybetmeyerek puan cetvelinde düşme hattından uzaklaştı.

Ligin 22. haftasında Çaykur Rizespor’a deplasmanda 2-1 kaybederek 23. haftaya 6 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyetle topladığı 23 puanla 17. sırada giren kırmızı-beyazlılar, aynı haftada konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'de 24. haftada konuk olduğu Beşiktaş ile de golsüz berabere kalan Akdeniz ekibi, 25. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek, 8 maç sonra üç puan kazandı. 26. haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek çıkışını sürdüren Antalyaspor, 27. haftadaki Adana Demirspor ile yaptığı dış saha mücadelesinden 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ligin 28. haftasında iç sahada Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, 29. haftada dün deplasmanda Medipol Başakşehir'i aynı skorla yenerek 38 puana ulaştı.

Süper Lig'de geride kalan 29 hafta sonunda 10 galibiyet, 8 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşayan Fraport TAV Antalyaspor, son 7 maçta elde ettiği 4 galibiyet ve 3 beraberlikle puan cetvelinde 12. sıraya yükseldi.

Bu karşılaşmalarda kalesinde tek gol gören Akdeniz ekibi, ligin 30. haftasında 20 Mart Pazar günü GZT Giresunspor'u konuk edeceği maçı kazanarak, üst üste üçüncü galibiyetine ulaşmak istiyor.

