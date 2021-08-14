YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay'ı taraftarları da yalnız bırakmadı

Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay'ı taraftarları da yalnız bırakmadı

14.08.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay'ı taraftarları da yalnız bırakmadı

İZMİR (AA) - Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk hafta maçında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Altay'ın taraftarları da alınan Kovid-19 önlemleriyle tribünlerdeki yerlerini aldı.

Süper Lig'e 18 yıllık hasreti sona eren Altay, 2021-2022 sezonu ilk hafta karşılaşmasına Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı Kovid-19 önlemleri doğrultusunda bilet alabilen siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarına destek vermek için stada geldi.

Altay taraftarlarından Özcan Pehlivanoğlu, yaklaşık 50 yıldır Altay sevdasıyla yatıp kalktığını, 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkmanın çok sevindirici olduğunu söyledi. Pandemi tedbirlerine uyarak Altay'ı yalnız bırakmadığını aktaran Pehlivanoğlu, "Altay'a, Büyük Altay'ın taraftarına, tüm Türk futboluna yeni sezon hayırlı olsun. Tüm takımlara başarılar diliyoruz." dedi.

Pehlivanoğlu, Kovid-19 salgını öncesinde İzmir'deki tüm maçları takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"1,5 senedir pandemi nedeniyle hiçbir maça gelemedik. 1,5 yıldan sonra ilk defa geliyorum. Geçen sene şampiyonluk sevincini yaşayamadık. Futbol seyircisiz, taraftarsız hiçbir şey ifade etmiyor. Çok yavan kalıyor. Televizyonlardan seyrettik sadece. Dileğim o ki pandemi salgını bir an önce sona ersin. Bizler de futbolseverler olarak azami dikkat gösterelim. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum ki bundan sonra tribünlerin yüzde 50'si değil, yüzde 100 dolu olduğu günleri yaşayalım hep birlikte."

Cenker Ekemen de Altay'ın Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Belki çocukluğunuzda rastgele tanıyarak bir aile büyüğünüzden Altaylı oluyorsunuz ama tanıdıkça daha çok seviyorsunuz. Cumhuriyet'in takımı, Türkiye'nin ilklerini yapmış bir kulüp Altay. Bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. 18 yıl sonra Süper Lig'de olmak çok güzel bir duygu. İnanın dün gece uyuyamadım maça geleceğim diye. Çocuk gibi, 5 yaşında o Alsancak Stadı'nda ilk girdiğim duyguyu şimdi yaşıyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk'e ait olduğu iddia edilmişti! O bastona emniyet el koyduAtatürk'e ait olduğu iddia edilmişti! O bastona emniyet el koydu
Yüz yüze eğitimi yakından ilgilendiren açıklama: Tamamı acilen aşılanmalıYüz yüze eğitimi yakından ilgilendiren açıklama: Tamamı acilen aşılanmalı
İzmir'de yaralı leylek tedavi altına alındıİzmir'de yaralı leylek tedavi altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Altay

İzmir Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:18
Öğle
13:21
İkindi
17:08
Akşam
20:15
Yatsı
21:40

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cumartesi

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.