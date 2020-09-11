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Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak

İZMİR HABERLERİ  | 11.09.2020 11:13 | Son Güncelleme

İki takımın geride kalan 8 lig maçında Göztepe, Yukatel Denizlispor'u hiç mağlup edemedi - Göztepe, ligde şimdiye kadar 28 açılış müsabakasının 21'inden en az 1 puan çıkardı - Ligde 21. sezonuna başlayacak Yukatel Denizlispor, geride kalan 20 ilk hafta maçının 8'inde gülen taraf oldu

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Süper Lig'de Ege Bölgesi'ni temsil eden Göztepe ile Yukatel Denizlispor, 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında yarın İzmir'de karşılaşacak.

Ligde geçen sezonu 42 puanla 11. sırada tamamlayan Göztepe ile geçen yılı 35 puanla 14. durumda bitiren Yukatel Denizlispor, yeni sezonun ilk haftasında yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda rakip olacak.

Ege Bölgesi'ni Süper Lig'de temsil eden iki ekip, bugüne kadar ligde 8 karşılaşmaya çıktı. Göztepe bu 8 müsabakada rakibine üstünlük kuramadı. Geride kalan 8 maçta 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 7 gol atıp kalesinde 13 gol gördü.

İki takım ilk defa birinci haftada karşılaşacak.

- Göztepe'nin sezon açılış maçları

Süper Lig'deki 29. sezonunda mücadele etmeye hazırlanan Göztepe, bu kulvarda daha önce çıktığı 28 sezonun açılış maçlarında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. İzmir temsilcisi ilk hafta müsabakalarının 21'inden en az 1 puan çıkardı.

Süper Lig'de art arda 9. kez sezonun ilk maçına ev sahibi konumunda çıkacak Göztepe, iç sahadaki 18 sezon açılış maçında 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Yukatel Denizlispor ile ilk kez birinci haftada karşılaşacak Göztepe, daha önce sezon açılış maçlarında Altay ile 4, Altınordu ile 3, Bursaspor ve İzmirspor'la ikişer kez mücadele etti.

İzmir temsilcisi diğer ilk hafta müsabakalarında ise Adalet, Ankara Demirspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Giresunspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Samsunspor, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'la puan mücadelesi verdi.

Göztepe'nin ligin ilk haftalarında aldığı sonuçlar şöyle:

SezonKarşılaşmaSkor1959Adalet-Göztepe0-01959-1960Göztepe-Altınordu0-01960-1961Kasımpaşa-Göztepe0-01961-1962İzmirspor-Göztepe1-01962-1963Göztepe-Altay2-11963-1964Göztepe-Karşıyaka1-01964-1965Göztepe-Altay1-01965-1966İzmirspor-Göztepe2-01966-1967Göztepe-Altınordu4-21967-1968Göztepe-Bursaspor1-01968-1969Altınordu-Göztepe1-01969-1970Altay-Göztepe1-01970-1971Göztepe-Ankara Demirspor1-11971-1972Göztepe-Samsunspor0-01972-1973Göztepe-Giresunspor3-21973-1974Kayserispor-Göztepe0-01974-1975Göztepe-Eskişehirspor0-01975-1976MKE Ankaragücü-Göztepe1-51976-1977Trabzonspor-Göztepe1-01978-1979Altay-Göztepe1-11979-1980Göztepe -Galatasaray3-11981-1982Göztepe-Diyarbakırspor3-11999-2000Göztepe-Kocaelispor0-02001-2002Göztepe-Bursaspor2-02002-2003Göztepe-Elazığspor2-12017-2018Göztepe-Fenerbahçe2-22018-2019Göztepe-Yeni Malatyaspor1-32019-2020Göztepe-Antalyaspor0-1- Denizlispor, 20 maçın 8'ini kazandı

Bu sezon 21. kez Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor, daha önce çıktığı 20 sezon açılışı müsabakasında sahadan 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.

Yeşil-siyahlı ekip, deplasmandaki 11 sezon açılışı karşılaşmasında ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Sezonun ilk haftasında daha önce 4 kez Galatasaray'la karşılaşan Denizli temsilcisi, Gaziantepspor'la 3, Beşiktaş'la 2 maça çıkarken, birer kez Akçaabat Sebatspor, Altay, Ankaraspor, Bursaspor, Erzurumspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Sakaryaspor, Sarıyer ve Yimpaş Yozgatspor'a rakip oldu.

Yukatel Denizlispor'un sezon açılış maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

SezonKarşılaşmaSkor1983-1984Denizlispor-Sakaryaspor1-11984-1985Galatasaray-Denizlispor0-11985-1986Gençlerbirliği-Denizlispor2-11986-1987Kocaelispor-Denizlispor1-01987-1988Beşiktaş-Denizlispor3-01994-1995Denizlispor-Beşiktaş1-31995-1996Altay-Denizlispor1-21996-1997Sarıyer-Denizlispor2-11999-2000Erzurumspor-Denizlispor0-12000-2001Denizlispor-Galatasaray0-12001-2002Denizlispor-Yimpaş Yozgatspor5-02002-2003Gaziantepspor-Denizlispor1-12003-2004Akçaabat Sebatspor-Denizlispor0-22004-2005Denizlispor-Gaziantepspor2-12005-2006Denizlispor-Ankaraspor1-12006-2007Gaziantepspor-Denizlispor1-12007-2008Denizlispor-Bursaspor0-02008-2009Galatasaray-Denizlispor4-12009-2010Denizlispor-Fenerbahçe0-22019-2020Denizlispor-Galatasaray2-0

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