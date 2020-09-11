Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak

Süper Lig'de art arda 9. kez sezonun ilk maçına ev sahibi konumunda çıkacak Göztepe, iç sahadaki 18 sezon açılış maçında 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Süper Lig'deki 29. sezonunda mücadele etmeye hazırlanan Göztepe, bu kulvarda daha önce çıktığı 28 sezonun açılış maçlarında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. İzmir temsilcisi ilk hafta müsabakalarının 21'inden en az 1 puan çıkardı.

Ege Bölgesi'ni Süper Lig'de temsil eden iki ekip, bugüne kadar ligde 8 karşılaşmaya çıktı. Göztepe bu 8 müsabakada rakibine üstünlük kuramadı. Geride kalan 8 maçta 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 7 gol atıp kalesinde 13 gol gördü.

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Süper Lig'de Ege Bölgesi'ni temsil eden Göztepe ile Yukatel Denizlispor, 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında yarın İzmir'de karşılaşacak.

Yukatel Denizlispor ile ilk kez birinci haftada karşılaşacak Göztepe, daha önce sezon açılış maçlarında Altay ile 4, Altınordu ile 3, Bursaspor ve İzmirspor'la ikişer kez mücadele etti.

İzmir temsilcisi diğer ilk hafta müsabakalarında ise Adalet, Ankara Demirspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Giresunspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Samsunspor, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'la puan mücadelesi verdi.

Göztepe'nin ligin ilk haftalarında aldığı sonuçlar şöyle:

SezonKarşılaşmaSkor1959Adalet-Göztepe0-01959-1960Göztepe-Altınordu0-01960-1961Kasımpaşa-Göztepe0-01961-1962İzmirspor-Göztepe1-01962-1963Göztepe-Altay2-11963-1964Göztepe-Karşıyaka1-01964-1965Göztepe-Altay1-01965-1966İzmirspor-Göztepe2-01966-1967Göztepe-Altınordu4-21967-1968Göztepe-Bursaspor1-01968-1969Altınordu-Göztepe1-01969-1970Altay-Göztepe1-01970-1971Göztepe-Ankara Demirspor1-11971-1972Göztepe-Samsunspor0-01972-1973Göztepe-Giresunspor3-21973-1974Kayserispor-Göztepe0-01974-1975Göztepe-Eskişehirspor0-01975-1976MKE Ankaragücü-Göztepe1-51976-1977Trabzonspor-Göztepe1-01978-1979Altay-Göztepe1-11979-1980Göztepe -Galatasaray3-11981-1982Göztepe-Diyarbakırspor3-11999-2000Göztepe-Kocaelispor0-02001-2002Göztepe-Bursaspor2-02002-2003Göztepe-Elazığspor2-12017-2018Göztepe-Fenerbahçe2-22018-2019Göztepe-Yeni Malatyaspor1-32019-2020Göztepe-Antalyaspor0-1- Denizlispor, 20 maçın 8'ini kazandı