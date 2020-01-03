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  4. Süper’den BAL’a transfer oldu

Süper’den BAL’a transfer oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.01.2020 09:02 | Son Güncelleme

Keçiören Belediyesi Bağlumspor, Kayseri Sağlıkspor forması giyen Adem Demiroğlu’nu transfer etti.Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta mücadele eden Keçiören Belediyesi Bağlumspor, devre arası transfer döneminde Kayseri’den kadrosuna önemli bir ismi kattı.2017-2018 sezonunda Kozlu Belediyespor’dan Talasgücü Belediyespor’a transfer olan Adem Demiroğlu 2 sezon Sarı-Lacivertli formayı giydikten sonra 2019-2020 futbol sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Sağlıkspor’a transfer oldu.Ligin ilk yarının tamamlanmasının ardından hem Kayseri’den hem de şehir dışından birçok takımdan teklif alan 1995 doğumlu sağ bek oyuncusu Adem Demiroğlu, tercihini Ankara’dan yana kullandı.

Süper’den BAL’a transfer oldu

Keçiören Belediyesi Bağlumspor, Kayseri Sağlıkspor forması giyen Adem Demiroğlu’nu transfer etti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta mücadele eden Keçiören Belediyesi Bağlumspor, devre arası transfer döneminde Kayseri’den kadrosuna önemli bir ismi kattı.
2017-2018 sezonunda Kozlu Belediyespor’dan Talasgücü Belediyespor’a transfer olan Adem Demiroğlu 2 sezon Sarı-Lacivertli formayı giydikten sonra 2019-2020 futbol sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Sağlıkspor’a transfer oldu.
Ligin ilk yarının tamamlanmasının ardından hem Kayseri’den hem de şehir dışından birçok takımdan teklif alan 1995 doğumlu sağ bek oyuncusu Adem Demiroğlu, tercihini Ankara’dan yana kullandı. Keçiören Belediyesi Bağlumspor ile anlaşan genç oyuncu Adem Demiroğlu, yeni takımı ile antrenmana çıkmaya başladı. Adem Demiroğlu daha önce, Çarşambaspor, Turhalspor, Kozlu Belediyespor, Talasgücü Belediyespor ve Kayseri Sağlıkspor formaları giydi. Ligin ikinci yarısında Keçiören Belediyesi Bağlumspor forması giyecek olan Adem Demiroğlu yaptığı açıklamada, “ Ligin ikinci yarısı itibari ile Keçiören Belediyesi Bağlumspor le anlaşmış bulunmaktayım. Kazasız belasız bir sezon olmasını diliyorum. Yeni takım yeni heyecan” diye konuştu.

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Kocasinan
Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şafak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Arslan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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