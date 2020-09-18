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Şüpheli otomobil polis ekiplerini harekete geçirdi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.09.2020 15:17 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, vatandaşlar tarafından durumundan şüphelenilen otomobil polis ekiplerini harekete geçirdi.Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde vatandaşlar tarafından durumundan şüphelenilen bir otomobili polis ekiplerine bildirdi.

Adıyaman’da, vatandaşlar tarafından durumundan şüphelenilen otomobil polis ekiplerini harekete geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde vatandaşlar tarafından durumundan şüphelenilen bir otomobili polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri, DSİ Kavşağını trafiğe kapattı. Yolun kapatılmasıyla durdurulan şüpheli otomobildeki kişilerin üst aramaları ve GBT sorgulamaları yapıldı. Otomobilin iç kısmını ve motor kısmında aramalarda bulunan polis ekipleri otomobilde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı. Polis ekipleri durdurdukları otomobili serbest bırakırken yolu yeniden trafiğe açtı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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