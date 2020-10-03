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Şüpheli şahsın üzerinden ruhsat silah çıktı

AYDIN HABERLERİ  | 03.10.2020 13:52 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda şüphe üzerine yapılan aramada üzerinden ruhsatsız silah ve bu silaha ait mermi ve şarjör çıkan bir kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Şüpheli şahsın üzerinden ruhsat silah çıktı

Kuşadası’nda şüphe üzerine yapılan aramada üzerinden ruhsatsız silah ve bu silaha ait mermi ve şarjör çıkan bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik sorgulamasında isminin H.S. olduğu belirlenen şüphelinin gerçekleştirilen üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait bir adet şarjör ve 8 adet mermi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli H.S. sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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