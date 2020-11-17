Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Adıyaman’ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Besni Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin önleyici hizmet kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Adıyaman Narkotik Şube Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucu, Gaziantep istikametinden Besni’ye gelen şehirlerarası arası minibüste yolcu olarak bulunan M. Ü. isimli şahıstan 20 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

