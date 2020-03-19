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Sur’da korona virüsüne karşı sıkı tedbir

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 19.03.2020 14:01 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla belediyenin tüm ekiplerini teyakkuza geçirdi.Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’nin talimatları doğrultusunda harekete geçen belediyenin zabıta ekipleri bir taraftan umuma açık olan iş yerlerinin kapatılması konusunda gerekli denetimleri gerçekleştirirken, bir taraftan da ortak yaşam alanlarında dezenfekte çalışmaları ve fahiş fiyat artışlarının yaşanmaması için market, medikal ve eczanelere yönelik sıkı denetimleri aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor."Dezenfekte edilmeyen hiçbir alan bırakmayacağız"Sur Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, yaşanan salgından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için ilçede dezenfekte edilmeyen hiçbir alan bırakılmayacağını söyledi.

Diyarbakır’ın Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla belediyenin tüm ekiplerini teyakkuza geçirdi.
Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’nin talimatları doğrultusunda harekete geçen belediyenin zabıta ekipleri bir taraftan umuma açık olan iş yerlerinin kapatılması konusunda gerekli denetimleri gerçekleştirirken, bir taraftan da ortak yaşam alanlarında dezenfekte çalışmaları ve fahiş fiyat artışlarının yaşanmaması için market, medikal ve eczanelere yönelik sıkı denetimleri aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor.

"Dezenfekte edilmeyen hiçbir alan bırakmayacağız"
Sur Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, yaşanan salgından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için ilçede dezenfekte edilmeyen hiçbir alan bırakılmayacağını söyledi. Halkın sağlığını korumanın en öncelikli konuları olduğunu belirten Kaymakam Çiftçi, "Sur Belediyesi temizlik, zabıta müdürlükleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gerek ilaçlama, gerek temizlik ve gerekse de gıda denetimi ve fiyat kontrolü noktasında büyük bir gayret ve hassasiyetle çalışıyor. İlçemizdeki toplu kullanım alanlarının tamamı Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri ile koordineli çalışarak ilaçlanmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan önderliğinde açıkladıkları tedbirlere harfiyen uymaları, zorunlu durumlar dışında evlerinden çıkmamalarını istirham ediyoruz. Bu işin şakası yok lütfen herkes dikkatli ve sorumlu davransın. Birlikte ve sorumluluğumuzu bilerek hareket edersek Allah’ın izin ile bu mikrobu yeneceğiz" dedi.
Sur ilçesinde bulunan esnaf da yapılan dezenfekte çalışmalarından dolayı başta Sur ilçe Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’ye ve belediye çalışanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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