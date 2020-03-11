Sürdürülebilir şehirler atölye çalışması gerçekleştirildi

Tepebaşı Belediyesi’nin yürütücülüğünde hayata geçirilen “Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler” projesi kapsamında düzenlenen ilk atölye çalışması İstanbul’da gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi’nin yürütücülüğünde, Osmangazi Üniversitesi, Sürdürülebilirlik Adımları Derneği, MOSAIC (Yunanistan) ve EduEra (Slovakya) ortaklığında yürütülen, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından “Erasmus Plus (KA3) Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar Arasında Toplantılar” programı kapsamında “Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler” projesi gerçekleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden biri olan sürdürülebilir şehirler konusunda Tepebaşı Belediyesi de küresel amaçlar doğrultusunda hedefleri gerçekleştirmek ve yerelleştirmeyi bir politika olarak benimsiyor. Belediye bünyesinde faaliyetlerini yürüten Sürdürülebilirlik Merkezi konuyla ilgili çalışmalar yaparken; bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi’nin yürütücülüğünde hayata geçirilen ve Avrupa Birliği’nin hibe programı çerçevesinde finanse edilen Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler projesi devam ediyor. Sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından olan sürdürülebilir şehirler konusunda gençlerin farkındalığını artırmak, sorumluluk almalarını teşvik etmek ve harekete geçmelerini desteklemek amacı ile uygulanan proje ile sivil toplum, şehirlerden sorumlu kamu otoriteleri, üniversite ve özel sektör temsilcileri bir araya gelerek sürdürülebilir şehirler konsepti kapsamında iş birliği geliştiriyor.