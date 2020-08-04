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’Sürdürülebilir Şehirler’ projesi muhtar ve vatandaşlara anlatıldı

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.08.2020 11:47 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Sürdürülebilir Şehirler Projesi Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Halkın Katılımı toplantısı düzenleyerek, 10 farklı mahallede planladığı yatırımlar hakkında mahalle muhtarları ve vatandaşları bilgilendirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Sürdürülebilir Şehirler Projesi Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Halkın Katılımı toplantısı düzenleyerek, 10 farklı mahallede planladığı yatırımlar hakkında mahalle muhtarları ve vatandaşları bilgilendirdi. Başkan Zolan, “Büyükşehir DESKİ geçtiğimiz 6 yılda yapmış olduğu altyapı hattı uzunluğu buradan Çin Seddi’ne kadar uzanıyor” dedi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Sürdürülebilir Şehirler Projesi Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Halkın Katılımı toplantısı düzenledi. Toplantıda mahalle muhtarları ve vatandaşlara, Büyükşehir DESKİ’nin Zafer, Akçeşme, Hürriyet, Kayıhan, Asmalıevler, Merkezefendi, Yenişehir, Bereketler, Yenişafak ve Adalet Mahallesi’nde yapmayı planladığı içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri inşaatı ile rehabilitasyonu çalışmaları hakkında bilgi verildi.

“DESKİ geçtiğimiz 6 yılda yapmış olduğu altyapı hattı uzunluğu 6 bin kilometre”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan burada yaptığı açıklamasında, Büyükşehir ile birlikte kurulan DESKİ’nin ilk günden itibaren 19 ilçede çok önemli hizmet ve yatırımlara imza attığını belirtti. Başkan Zolan, “2014 yılında Büyükşehir statüsüne kavuştuktan sonra yaptığımız içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını uç uca eklediğimizde 6 bin kilometreye ulaştı. Büyükşehir DESKİ geçtiğimiz 6 yılda yapmış olduğu altyapı hattı uzunluğu buradan Çin Seddi’ne kadar uzanıyor. Altyapı projeleri çok maliyetli işlerdir, boyayla, kınayla, ince asfaltla yapılacak işler değil, devasa yatırımlardır. Biz cesaret ettik ve bugüne kadar yapa yapa geldik. Vatandaşımız bizim doğru yaptığımızı biliyor ve sabır gösterip destek oluyor. Altyapının ardından üst yapı da bitince ortaya müthiş bir şey çıkıyor” diye konuştu.

Muhtarlar ve vatandaşlar bilgilendirildi
Konuşmaların ardından Proje Müdür Yrd. İnşaat Mühendisi Özgür Özkul, etki azaltma çalışmaları ve arazi edinimine yönelik katılımcıları bilgilendirdi. Büyükşehir DESKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkan Vekili Ufuk Yarar ise planlanan çalışma ile içme suyu abone bağlantıları ile kanalizasyon evsel ve parsel bağlantısı imalatlarının proje kapsamında yenileneceğini ifade etti.
Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir DESKİ Genel Müdür Vekili Niyazi Türlü, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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