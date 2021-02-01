‘Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme’de fikri olana 200 bin TL hibe

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluşları arasında yer alan Yaşar Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent iş birliğiyle “Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme” tematik alanı öncelikli olmak üzere, girişimcilere 200 bin TL hibe destek sağlanan 2020 ikinci çağrı dönemi kapsamında başvuru sürecini başlattı. Girişimci adayları, iş fikri başvurularını 15 Mart’a kadar “T-BİGGY”ye yapabilecek. TÜBİTAK 1512 - BİGG Destekleme Programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu Program ile genç girişimcilere, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilmeleri için karşılıksız 200 bin TL destek veriliyor. Yaşar Üniversitesi ve ODTÜ Teknokent iş birliği ile hayata geçirilen T-BİGGY, BİGG 2020 ikinci çağrı dönemi kapsamında iş fikri olan genç girişimcilerini arıyor. 15 Mart 2021’e kadar programa başvuracak olan girişimcilerin uygun bulunan iş fikirleri, ön kuluçkaya alınarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirilecek ve nitelikli iş planı hazırlama ve bunları son değerlendirme için TÜBİTAK’a iletme hususunda girişimcilere destek sağlanacak. Genç girişimciler, kabul edildikleri andan itibaren girişimcilik seminerlerine ve eğitimlerine katılma hakkı kazanacak, eğitim programı boyunca profesyonel iş rehberleri desteğinde fikirlerini iş planlarına dönüştürerek TÜBİTAK’tan 200 bin TL tutarındaki hibeyi almak için hazırlanacak.

Yeni dönem için genç girişimciler aranıyor

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Necip Özbey ve T-BİGGY Proje Yürütücüsü Ayşe Şen, programın geçtiğimiz üç döneminde gönderdikleri projelerden 12’sinin toplam 2 milyon 400 bin TL hibe desteği kazandığını hatırlatarak, T-BİGGY olarak, özellikle COVİD-19 pandemisi döneminde önemi daha da anlaşılan “Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme” tematik alanı öncelikli olmak üzere yeni dönem için genç girişimcileri aradıklarını ifade etti.

Kimler başvurabiliyor?

BİGG Destek Programı’na, herhangi bir lisans programından bir yıl içerisinde mezun olabilecek durumda olanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve mezuniyetinden en fazla 10 yıl geçmiş lisans, yüksek lisans, doktora mezunları başvurabiliyor. Programa; sürdürülebilir tarım ve beslenme, akıllı ulaşım, ileri imalat ve sanayi 4.0, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam alanlarında yer alan iş fikirleri için başvuru yapılabiliyor. Programa dahil olmak isteyen, bu şartları sağlayan ve daha önce tekno girişim desteği almamış girişimci adayları, T-BİGGY’ye başvurarak hayallerindeki iş fikrini gerçekleştirme imkânı elde edebilecek.