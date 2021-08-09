YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Suriye Görev Gücü'nde yer alacak komandolar Kahramanmaraş'tan dualarla uğurlandı

Suriye Görev Gücü'nde yer alacak komandolar Kahramanmaraş'tan dualarla uğurlandı

09.08.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye Görev Gücü'nde yer alacak komandolar Kahramanmaraş'tan dualarla uğurlandı

Suriye Görev Gücü'nde yer alacak komandolar, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden dualar eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Pazarcık İlçe Jandarma Komando Bölük Komutanlığı'nda düzenlenen törendeki konuşmasında, Mehmetçiğin, varlığıyla asil Türk milletinin her daim onur ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Komandoların, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da görevini layıkıyla yerine getireceğine inancının tam olduğunu aktaran Öksüz, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada vatanımızın bütünlüğüne, Türk Milleti'nin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdit, fedakar evlatlarımız tarafından 'Komandolar ölmez vatan bölünmez' kararlığı içinde yok edilecektir. Suriye'deki görevinizde hepinize başarılar diliyorum. Çıktığınız yolda geride bıraktığınız aileleriniz bizlere emanettir. Göreviniz mübarek, yolunuz ve bahtınız açık olsun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Mehmetçiğin "Komando Marşı" okuduğu törende komandolar, kendilerini ellerinde Türk bayraklarıyla uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaştı.

Duygusal anların yaşandığı törenin ardından komandolar, yeni görev yerlerine dualarla uğurlandı.

Törene, Pazarcık Kaymakamı Dr. Adil Nas, Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA duyurdu: Adaylar aranıyor! İşte kriterlerNASA duyurdu: Adaylar aranıyor! İşte kriterler
'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu'Dünyanın en küçük bebeği' taburcu oldu
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmenin cesedine ulaşıldıGÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmenin cesedine ulaşıldı
Anahtar Kelimeler:
suriye Asker Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:04
Sabah
05:36
Öğle
12:43
İkindi
16:30
Akşam
19:40
Yatsı
21:06

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazartesi

Güven Eczanesi
Dulkadiroglu
Senel Eczanesi
Dulkadiroglu
Efe Eczanesi
Onikisubat
Hacettepe Eczanesi
Onikisubat
Mehtap Eczanesi
Onikisubat
Şahbaz Eczanesi
Onikisubat
Elif Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Orman yangının etkilediği Kalemler Mahallesi'nde vatandaşların sağanak mutluluğu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

"Alev savaşçılarının" soğutma çalışmalarının sürdüğü Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Antalya'da yağmur sevinci

Antalya'da yağmur sevinci

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.