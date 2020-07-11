YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Suriye muhalefeti yeni başkanını seçti

Suriye muhalefeti yeni başkanını seçti

ANKARA HABERLERİ  | 11.07.2020 20:36 | Son Güncelleme

Suriye muhalefeti yeni başkanını seçti

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nda (SMDK) görev süresi dolan Enes el-Abde'nin ardından başkanlığa Dr. Nasır el-Hariri seçildi.

SMDK'nin medya ofisinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da düzenlenen 51. Olağan Genel Kurulu'nda Abde'nin yerine, muhaliflerin oluşturduğu ve Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) olarak bilinen "Suriye Müzakere Komitesi" eski başkanı Hariri seçildi.

Başkanlık seçimine tek aday olarak katılan Hariri, kurulda 88 üyeden 76'sının oyunu alarak, SMDK'ya bir yıl boyunca başkanlık edecek.

Genel kurulda Ruba Habbuş, Abdulhakim Beşşar ve İkab Yahya başkan yardımcılığına seçildi. Abdulbasit Abdullatif ise yeniden SMDK Genel Sekreteri oldu.

- Hariri Kimdir?

1977 Dera doğumlu Hariri, Kasım 2017-Haziran 2020 döneminde MYK'ya başkanlık etti.

Hariri, Suriye'de halk ayaklanmasının başlamasıyla, Haziran 2011'de "Özgür Doktorlar Sendikası"nı kurarak muhaliflere katıldı, 2015'te ise SMDK'da genel sekreterlik görevine seçildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtıZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtı
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Sevgilisini öldürdükten sonra kafasına sıkan genç hayatını kaybetti

Sokaklarda maskeli dilenciler

Sokaklarda maskeli dilenciler

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

İpekyolu’nda binaların dış cephesi değişiyor

Mahalleyi karantinaya aldılar

Mahalleyi karantinaya aldılar

Ankara Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:23
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:26
Yatsı
22:09

Ankara Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Yeni Balgat Eser Eczanesi
Cankaya
Yeni Melek Eczanesi
Yenimahalle
Pınar Eczanesi
Yenimahalle
Natoyolu Eczanesi
Mamak
Rumeli Eczanesi
Mamak
Ada Eczanesi
Cankaya
Çağla Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.