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Suriye'de DEAŞ adına akaryakıt nakliyesi yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

19.09.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'de DEAŞ adına akaryakıt nakliyesi yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da, Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına akaryakıt nakliyesi yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu E.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın cep telefonundan Suriye'deki çatışma bölgelerinde çekilen infaz ve propaganda faaliyetlerine katıldığına yönelik görüntüler çıktığını, Suriye'de terör örgütü işgalindeki bölgede DEAŞ adına akaryakıt nakliyesi yaptığını ve bu sevkiyat esnasında kendisine uzun namlulu silah ile sözde izin belgesi verildiğini belirtti.

Savcı, sanığın DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu, Suriye'de örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını ve sözde karakollarda nöbet tuttuğunu bildirerek, E.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık E.E, DEAŞ adına faaliyet yürütmediğini ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi örgütsel bir eyleme katılmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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