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Suriyeli 3 yaşındaki çocuk, iki gözüne yapılan kornea nakliyle karanlıktan kurtuldu

26.11.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El-Şeyh ailesinin Hatay'da dünyaya gelen ve doğuştan görme kaybı bulunan kızları Riham, sağlıklı görme yetisini kazanarak oyuncaklarına kavuştu, çevresine gülen gözlerle bakmaya başladı - Dede Ahmed El-Şeyh: - "Yardımseverlerin de katkılarıyla ameliyat yapıldı. Riham şu anda çok iyi, görebiliyor. Türk halkına ve Türk hekimlerine minnettarız" - Doç. Dr. Mustafa Köşker: - "Kornea, bir evin dışa açılan penceresidir. Bu pencere puslandığında görme yetisi azalır. Biz de Riham'a görme kaybı sorununun ortadan kalkması için kornea nakli yaptık"

YEŞİM SERT KARAASLAN - Suriyeli El-Şeyh ailesinin Türkiye'de doğan 3 yaşındaki kızları Riham, iki gözüne yapılan kornea nakliyle dünyaya yeniden gülen gözlerle bakmaya, oyuncaklarıyla oynamaya başladı.

Ülkelerindeki savaş nedeniyle 2012 yılında Türkiye'ye gelen El-Şeyh ailesi, doğuştan görme bozukluğu bulunan kızları Riham'ın sağlığına kavuşmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

Suriye'den Türkiye'ye uzanan umut yolculuğunu AA muhabirine anlatan Riham'ın dedesi Ahmed El-Şeyh, ülkelerinde uzun yıllardır yaşanan savaşın birçok kişide derin izler bıraktığını söyledi.

El-Şeyh, bu süreçte birçok ailenin evsiz, işsiz kaldığını, her an ölüm korkusuyla yaşadıklarını ifade etti.

"Nerdeyse her evin bir şehidi oldu. Ben, kardeşimi ve yeğenimi şehit verdim. Her şeyimizi kaybettik. Ne zaman bir bomba düşecek bilmediğimiz için her an bu korkuyla yaşadık." diyen Ahmet El-Şeyh, yaşayabilmek için Türkiye'ye sığındıklarını anlattı.

- "Biz toprağımızdan vazgeçmedik"

2012'de Türkiye'ye 6 kişi geldiklerini belirten El-Şeyh, "Biz toprağımızdan vazgeçmedik. Her şey yoluna girdiğinde Suriye'ye dönmek istiyoruz. Döndüğümüzde de içimizde Türkiye sevgisi hep olacak. Türkiye bizim ikinci vatanımız." diye konuştu.

Dede El-Şeyh, ilk torununun Hatay'da dünyaya geldiğini, şu anda ikinci torunlarını beklediklerini aktardı.

Riham'ın dünyaya görme bozukluğu ile geldiğini ifade eden El-Şeyh, şunları kaydetti:

"Doğuştan iki korneasında problem tespit edildi ve kornea nakli yapılması gerektiği belirtildi. Yardımseverlerin de katkılarıyla ameliyat yapıldı. Riham şu anda çok iyi, görebiliyor. Doğduğu zaman çok az görebiliyordu, görme yetisi çok iyi seviyelere geldi. Türk halkına ve Türk hekimlerine minnettarız."

- "Geç dönemde başvurulsaydı kalıcı görme kaybı olabilirdi"

Ameliyatı gerçekleştiren göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Mustafa Köşker, küçük Riham'ın iki gözünde korneadaki probleme bağlı görme kaybı ile kendilerine getirildiğini söyledi.

Korneayı, bir evin dışa açılan penceresi olarak yorumlayan Köşker, "Bu pencere puslandığında görme yetisi azalır. Biz de Riham'a görme kaybı sorununun ortadan kalkması için kornea nakli yaptık. Her iki gözüne de belli aralıklarla nakil gerçekleştirildi. Şu anda sağlığı iyi, normal çocuklar gibi oyun oynayabiliyor ve yaşamına devam edebiliyor. Bu da hastamız ve ailesi kadar bizi de mutlu ediyor."

Kornea nakli yapılmasa Riham'ın ilerleyen süreçte kalıcı görme kaybı ile karşı karşıya kalabileceğine dikkati çeken Köşker, "Erken dönemde müdahale çok önemli. Geç dönemde başvurulsaydı, nakilden bu kadar fayda sağlanamayabilir ve kalıcı görme kaybı olabilirdi." dedi.

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