YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Suriyeli savaş mağdurları için 8 bin 234 hisse kurban

Suriyeli savaş mağdurları için 8 bin 234 hisse kurban

HATAY HABERLERİ  | 04.08.2020 16:08 | Son Güncelleme

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH İnsani Yardım Vakfı), Türkiye ve 52 ülkede kestiği 82 bin 411 hisse kurbanın 8 bin 264‘ünü Suriyeliler için keserek hayırseverlerin emanetlerini savaş mağduru sivillere ulaştırdı.İHH’ya bağışlanan kurbanlardan Suriye’de İdlib, Afrin, el Bab, Cerablus ve Azez’de yaşayan 2 milyon 32 bin 200 Suriyeli istifade etti.İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, savaşın içerisinde 10’uncu Kurban Bayramı’nı geçiren Suriye halkının bayrama büyük bir heyecanla girdiğini belirterek, "Suriye halkı, 10 yılı aşkın bir süredir iç savaşla boğuşuyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH İnsani Yardım Vakfı), Türkiye ve 52 ülkede kestiği 82 bin 411 hisse kurbanın 8 bin 264‘ünü Suriyeliler için keserek hayırseverlerin emanetlerini savaş mağduru sivillere ulaştırdı.
İHH’ya bağışlanan kurbanlardan Suriye’de İdlib, Afrin, el Bab, Cerablus ve Azez’de yaşayan 2 milyon 32 bin 200 Suriyeli istifade etti.
İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, savaşın içerisinde 10’uncu Kurban Bayramı’nı geçiren Suriye halkının bayrama büyük bir heyecanla girdiğini belirterek, "Suriye halkı, 10 yılı aşkın bir süredir iç savaşla boğuşuyor. Savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren siviller artık çok yoruldu. Kurban Bayramının gelmesiyle uzun bir aradan sonra insanların yüzlerinde tebessümü görüyoruz" dedi.
Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramında da Suriyeli savaş mağdurlarını yalnız bırakmadıklarını söyleyen Tahiroğlu, "Suriye’deki savaş mağduru sivillere parça ve konserve et olarak ulaştırılmak üzere 8 bin 264 hisse kurban kestik. Kesimler korona virüs önlemlerine dikkat edilerek steril ortamlar yapıldı. Ekiplerimiz kurbanların etlerini savaş mağduru sivillere ulaştırdı. Yapmış olduğumuz dağıtımlardan 2 milyon 32 bin 200 sivil faydalandı. Bağışta bulunan hayırseverlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.
Türkiye’den ve dünyanın birçok ülkesinden bağışçıların emanetlerinin Suriyelilere ulaştırılmaya devam edeceğini söyleyen Tahiroğlu, yardımların Kurban Bayramı boyunca sürdüğünü sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varAVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Karpuz zam şampiyonu oldu

Karpuz zam şampiyonu oldu

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Hatay Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:06
Sabah
05:38
Öğle
12:47
İkindi
16:33
Akşam
19:45
Yatsı
21:11

Hatay Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Ada Eczanesi
Antakya
Cumhurıyet Eczanesi
Antakya
Okay Eczanesi
Antakya
Sınan Eczanesi
Antakya
Anka Defne Eczanesi
Iskenderun
Lıman Eczanesi
Iskenderun
Yesıldag Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Evin avlusuna düşen otomobil hurdaya döndü

Evin avlusuna düşen otomobil hurdaya döndü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Güzellik uzmanı Sevim Alan: “Kaşlar ile doğru ifade sağlanması mümkün”

Güzellik uzmanı Sevim Alan: “Kaşlar ile doğru ifade sağlanması mümkün”

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.