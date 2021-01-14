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Suriyelilerin uyum kültürü masaya yatırıldı

14.01.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Suriyeli misafirlerin kendi aralarındaki uyum kültürünün geliştirilmesi için George Mason, Harvard ve Toronto Üniversitelerinden öğretim üyeleri ile sivil toplum örgütlerinin katıldığı konferansa katılım sağladı.Şahinbey Belediyesi Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konferans, Suriyeli kadın örgütlenmelerine eğitim ve bilinçlendirme için kurulmuş TASTAKEL iş birliği içinde yürütüldü.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Suriyeli misafirlerin kendi aralarındaki uyum kültürünün geliştirilmesi için George Mason, Harvard ve Toronto Üniversitelerinden öğretim üyeleri ile sivil toplum örgütlerinin katıldığı konferansa katılım sağladı.
Şahinbey Belediyesi Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konferans, Suriyeli kadın örgütlenmelerine eğitim ve bilinçlendirme için kurulmuş TASTAKEL iş birliği içinde yürütüldü. Türk dış politikası insani değerleri ön planda tutuyor. Konferansta, Suriyelilerin kendi ülkelerinde farklılıklarını zenginlik olarak sürdürebilmesi için uluslararası politika, demokrasi ve kültürel hoşgörü temalarında konuşmalar yapıldı. Konferansa 25 katılımcı yanında 100’ün üzerinde uzaktan erişim yoluyla dinleyici katılırken, konuşmacıların bir kısmı ABD ve Kanada’dan telekonferans yoluyla katılım sağladı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan ve George Mason Üniversitesi Öğretim Üyesi Hind Kabawat tarafından koordine edilen konferansta, farklı temalara yer verildi. Açılış konuşmasını yapan Dr. Murat Aslan, Türk dış politikasıyla ilgili bilgi verdi. Aslan, Türkiye’nin askeri ve diplomatik kanalları aynı anda kullanırken insani değerleri ön plana çıkarttığını ifade etti.
Suriyeliler nasıl bir gelecek inşa edecek
Toronto Üniversitesi’nden Souraya Bakour Lübnan’daki gelişmeleri ve Suriye’ye etkilerini değerlendirdi. George Mason Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Marc Gopin is uzlaşı kültürüyle Suriye’de Suriyelilerin nasıl bir gelecek inşa edilebileceğine yönelik konuşma yaptı. Toronto Üniversitesinden Prof. Afra Jalabi ise farklılıkların ayrıcalık olduğunu vurguladı.
Toplam iki gün süren Konferanstan sonra katılımcılara TASTAKEL tarafından katılım belgesi verildi. Benzer faaliyetlerin önümüzdeki aylarda devam edeceği bilgisi verildi.

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