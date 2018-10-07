SPOR

Sürpriz olmazsa Cenk Tosun Beşiktaş dönüyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.10.2018 14:34 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon devre arasında Everton'a sattığı Cenk Tosun'u ara transferde kiralamak isteyen Beşiktaş yönetimi, İngilizleri ikna etmeye çalışıyor.

Sürpriz olmazsa Cenk Tosun Beşiktaş dönüyor

Cenk Tosun'un gidişinden bu yana golcü krizi yaşayan Beşiktaş, bu krizi yine Cenk Tosun'la aşmak için harekete geçti. Vagner Love, Larin, Mustafa Pektemek gibi isimlerden beklenen katkıyı alamayan, ligde geçen sezon golcü eksikliği sebebiyle şampiyonluğu kaptıran siyah-beyazlılar eski golcüsünü kiralamak istiyor.

Geçen sezon devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a 23 milyon avroluk rekor ücretle satılan yıldız oyuncu için harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, maliyeti sebebiyle de Cenk Tosun'un transferinin en doğru hamle olacağı görüşünde. Büyük bir sürpriz olmazsa da millî golcü ocak ayında Beşiktaş'a dönecek.

Formayı kaptırdı

Everton yetkililerin "Ocak ayında görüşelim" diyerek Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Pelle ve Giroud gibi yüksek maliyetli oyuncuların yanında Beşiktaş'ı bilmesi, para konusunda sıkıntı çıkarmayacak olması siyah-beyazlıların Cenk Tosun'un yolunu gözlemesine yetiyor. Bu sezon Everton formasıyla 8 maça çıkan Tosun, ilk 5 karşılaşmaya 11'de başlamış ancak gol atamayınca formayı Dominic Calvert-Lewin'e kaptırmıştı. Son üç maçta oyuna sonradan giren yıldız oyuncu, geçen hafta Fulham karşısında attığı golle şeytanın bacağını kırmıştı.

O DA İSTİYOR

Everton'da şu ana kadar beklentilerin uzağında kalan Cenk Tosun da yeniden siyah-beyazlı formayı giymekte istekli. Son maçlarda yedek kulübesinde oturan yıldız oyuncunun Beşiktaş'a dönme fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Cenk dün Everton'ın deplasmanda Leicester'i 2-1 yendiği maçta 71'de Davies'in yerine oyuna girdi ancak gol atamadı.

(TÜRKİYE)

PARTNERSpor ekranlarının en güzelleriSpor ekranlarının en güzelleri
Serdal Adalı'dan transfer açıklaması: Takviye yapacağızSerdal Adalı'dan transfer açıklaması: Takviye yapacağız
Beşiktaş istemedi, Barcelona'ya gidiyorBeşiktaş istemedi, Barcelona'ya gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig cenk tosun Beşiktaş everton

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

ABD'den Türkiye'ye NATO haritalı Suriye mesajı!

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Rusya'da burnu tıkalı adam nefes almak için bıçakla kafasını deldi!

Olaylı maçta Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor'u yendi ve kemerini korudu

Olaylı maçta Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor'u yendi ve kemerini korudu

Rıdvan Dilmen: Ali Bey, Volkan'ın düğününde nikah şahidi olmuştur

Rıdvan Dilmen: Ali Bey, Volkan'ın düğününde nikah şahidi olmuştur

Stuttgart Tayfun Korkut ile yollarını ayırdı

Stuttgart Tayfun Korkut ile yollarını ayırdı

VAR skandalı! Hakemler odada yok

VAR skandalı! Hakemler odada yok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sürpriz olmazsa Cenk Tosun Beşiktaş dönüyor

Sürpriz olmazsa Cenk Tosun Beşiktaş dönüyor

Serdal Adalı'dan transfer açıklaması: Takviye yapacağız

Serdal Adalı'dan transfer açıklaması: Takviye yapacağız

Beşiktaş istemedi, Barcelona'ya gidiyor

Beşiktaş istemedi, Barcelona'ya gidiyor

Şenol Güneş, Cenk Tosun'u Beşiktaş'a istiyor

Şenol Güneş, Cenk Tosun'u Beşiktaş'a istiyor

Beşiktaş'tan Roberto Soldado operasyonu

Beşiktaş'tan Roberto Soldado operasyonu

Beşiktaş yönetimi oyunculara, Aralık ayına kadar ödeme yapamayacaklarını söyledi

Beşiktaş yönetimi oyunculara, Aralık ayına kadar ödeme yapamayacaklarını söyledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.