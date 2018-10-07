Sürpriz olmazsa Cenk Tosun Beşiktaş dönüyor

Cenk Tosun'un gidişinden bu yana golcü krizi yaşayan Beşiktaş, bu krizi yine Cenk Tosun'la aşmak için harekete geçti. Vagner Love, Larin, Mustafa Pektemek gibi isimlerden beklenen katkıyı alamayan, ligde geçen sezon golcü eksikliği sebebiyle şampiyonluğu kaptıran siyah-beyazlılar eski golcüsünü kiralamak istiyor.

Geçen sezon devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a 23 milyon avroluk rekor ücretle satılan yıldız oyuncu için harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, maliyeti sebebiyle de Cenk Tosun'un transferinin en doğru hamle olacağı görüşünde. Büyük bir sürpriz olmazsa da millî golcü ocak ayında Beşiktaş'a dönecek.

Formayı kaptırdı

Everton yetkililerin "Ocak ayında görüşelim" diyerek Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Pelle ve Giroud gibi yüksek maliyetli oyuncuların yanında Beşiktaş'ı bilmesi, para konusunda sıkıntı çıkarmayacak olması siyah-beyazlıların Cenk Tosun'un yolunu gözlemesine yetiyor. Bu sezon Everton formasıyla 8 maça çıkan Tosun, ilk 5 karşılaşmaya 11'de başlamış ancak gol atamayınca formayı Dominic Calvert-Lewin'e kaptırmıştı. Son üç maçta oyuna sonradan giren yıldız oyuncu, geçen hafta Fulham karşısında attığı golle şeytanın bacağını kırmıştı.

O DA İSTİYOR

Everton'da şu ana kadar beklentilerin uzağında kalan Cenk Tosun da yeniden siyah-beyazlı formayı giymekte istekli. Son maçlarda yedek kulübesinde oturan yıldız oyuncunun Beşiktaş'a dönme fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Cenk dün Everton'ın deplasmanda Leicester'i 2-1 yendiği maçta 71'de Davies'in yerine oyuna girdi ancak gol atamadı.

(TÜRKİYE)

