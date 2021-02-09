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Suruç'taki canlı bomba saldırısı davasına devam edildi

09.02.2021 13:52 | Son Güncelleme:
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Mahkeme heyeti, saldırıda kullanılan malzemeleri temin ettiği gerekçesiyle geçen ay yakalanıp tutuklanan DEAŞ'lı terörist Azzo Halaf Süleyman El Aggal'ın soruşturma aşamasındaki ifadelerinin de dava dosyasına eklenmesine karar verdi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaklaşık 6 yıl önce 34 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece davaya müdahil olan avukatlar katıldı.

Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, önceki savunmasını tekrarladığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Avukatlar ise sanık Şahin'in mahkemeye getirilerek dinlenmesini isteyip, 12 Ocak 2020'de İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in çalışmasıyla yakalanan DEAŞ'lı terörist Azzo Halaf Süleyman El Aggal'ın soruşturma aşamasındaki ifadelerinin dosyaya eklenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, ​​​​​​​saldırıda kullanılan malzemeleri temin ettiği belirtilen Aggal'ın soruşturma safhasındaki ifadelerinin de dosyaya eklenmesine karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ikisi firari 3 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından 34'er kez, "tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından da 70'er defa olmak üzere Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

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