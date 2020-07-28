YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Sürücü kurtarılamadı

Sürücü kurtarılamadı

MUĞLA HABERLERİ  | 28.07.2020 09:09 | Son Güncelleme

Muğla-Denizli Karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma uçan ve sıkıştığı araçtan yaralı olarak kurtarılan sürücü Resul Küçükkurt yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Muğla-Denizli karayolu Tokuç Geçidi mevkiinde Muğla istikametine seyir halinde olan Resul Küçükkurt yönetimindeki 48 YD 524 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanmıştı.

Muğla-Denizli Karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma uçan ve sıkıştığı araçtan yaralı olarak kurtarılan sürücü Resul Küçükkurt yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Muğla-Denizli karayolu Tokuç Geçidi mevkiinde Muğla istikametine seyir halinde olan Resul Küçükkurt yönetimindeki 48 YD 524 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanmıştı. Araçta sıkışan sürücü Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edilmişti.
Yaralı olarak kurtarılan sürücü Resul Küçükkurt, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ayasofya Camii'nde bu sabah! Ayasofya Camii'nde bu sabah!
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Muğla Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
04:25
Sabah
06:01
Öğle
13:18
İkindi
17:07
Akşam
20:25
Yatsı
21:55

Muğla Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Başak Eczanesi
Merkez
Özcan Eczanesi
Merkez
Farilya Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Ümit Eczanesi
Bodrum
Sedef Eczanesi
Marmaris
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı

Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında

Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.