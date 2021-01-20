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Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı

20.01.2021 20:03 | Son Güncelleme:
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Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.Kaza, Çal ilçesinde meydana geldi.

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Kaza, Çal ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlyas Tekin idaresindeki 20 ACK 10 plakalı otomobili seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç önce orta refüje çıktı. Burada bir süre ilerleyen otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralan sürücü Tekin, sağlık ekipleri tarafından Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, hasarlı otomobilin yoldan kaldırılması ile normale döndürüldü. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı

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