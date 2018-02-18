Survivor 2018: Dokunulmazlık oyununu ve bireysel dokunulmazlğı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Survivor 2018 yeni sezonun en kritik bölümü ile ekrana geldi. İlk elemenin yaşanacak olması takımları motive ettiği görüldü. Doğal olarak kimse Survivor 2018'den elenen ilk isim olup adaya erken veda etmek istemiyordu.

Acun'un oyunun ne kadar kritik olduğunu açıklaması ile dokunulmazlık oyununa geçildi. Acun'un bütün oyunlar yalan bu oyun gerçek diye tanımladığı Survivor 2018 7. bölümdeki doknulmazlık oyunu ekip üyelerinin bir arada uyumlu bir şekilde çalışmasını gerektirecek şekilde tasarlanmıştı. Oyunda iki kişinin bir kişi sallarken sallanan kişinin çubukları bir taraftan alıp diğer tarafa takması gerekiyordu.

ADETA DÜĞÜM OLDULAR

All-Star ekip çalışması gerektiren dokunulmazlık oyununda ilk dört karşılaşmada öne geçmeyi bildiler ve 3-1'lik üstünlüğü elde ettiler.

Cumali ile Adem'in karşılaşmasında büyük çekişme vardı ama Gönüllüler sonlara doğru koordinasyonlarını kaybettiler ve Acun'un deyişiyle adeta düğüm oldular. Bu kapışmayı Adem kazanarak All-Star takımını 4-1 öne geçirdi.