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Survivor 2018: Dokunulmazlık oyununu ve bireysel dokunulmazlğı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.02.2018 21:37 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'dan elenecek ilk ismin belirlenmesinde kritik bir öneme sahip olan doknulmazlık oyunu kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. İki takım da eleme konseyi öncesi avantaj elde edebilmek için ellerinden geleni yaptılar. İşte Survivor'da takım dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık sonucu ve eleme potasına giren isimler...

Survivor 2018: Dokunulmazlık oyununu ve bireysel dokunulmazlğı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

Survivor 2018 yeni sezonun en kritik bölümü ile ekrana geldi. İlk elemenin yaşanacak olması takımları motive ettiği görüldü. Doğal olarak kimse Survivor 2018'den elenen ilk isim olup adaya erken veda etmek istemiyordu.

Acun'un oyunun ne kadar kritik olduğunu açıklaması ile dokunulmazlık oyununa geçildi. Acun'un bütün oyunlar yalan bu oyun gerçek diye tanımladığı Survivor 2018 7. bölümdeki doknulmazlık oyunu ekip üyelerinin bir arada uyumlu bir şekilde çalışmasını gerektirecek şekilde tasarlanmıştı. Oyunda iki kişinin bir kişi sallarken sallanan kişinin çubukları bir taraftan alıp diğer tarafa takması gerekiyordu.

ADETA DÜĞÜM OLDULAR

All-Star ekip çalışması gerektiren dokunulmazlık oyununda ilk dört karşılaşmada öne geçmeyi bildiler ve 3-1'lik üstünlüğü elde ettiler.

Cumali ile Adem'in karşılaşmasında büyük çekişme vardı ama Gönüllüler sonlara doğru koordinasyonlarını kaybettiler ve Acun'un deyişiyle adeta düğüm oldular. Bu kapışmayı Adem kazanarak All-Star takımını 4-1 öne geçirdi.

Survivor 2018 ilk eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor'da elemeye kalan üç isimSurvivor 2018 ilk eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor'da elemeye kalan üç isim

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NİHAT DOĞAN PATLADI

Nihat Doğan, dokunulmazlık oyununda sürekli kendisine bir suç bulunmasına veya yaptıklarına laf söylenmesine isyan etti. Bir süre söylenen Nihat Doğan, 10 yaşında çocuk olmadığını artık fena bozacağını söyledi.

KOORDİNASYON ÇOK KÖTÜ

Gönüllüler devam eden karşılaşmalarda hem konsantrasyonlarını hem de koordinasyonlarını iyice kaybettiler. All-Star takımı durumu 6-1'e getirerek araya iyece açtılar. Aranın açılmasından sonra gönüllüre ikinci puanı Yağmur'un sallandığı üçlü getirdi. Umutlanan Gönüllüer ekibi sonraki oyuna diriliyoruz sloganı ile geçtiler. Çok çekişmeli geçen bu karşılaşmada Ramazan'ın ekibi kazanarak Gönüllülere 1 puan daha kazandırdılar ve durum 6-3'e geldi.

BÜYÜK FARK

Dokunulmazlık oyunun devamında All-star bir kez daha arayı açıp durumu 8-3'e geçirdi. Gönüllülerin geri dönme umudunu azaltılar ki bu aşamada All-Star'ın morali oldukça yüksekti. Nitekim sonraki oyunu da kazanan ünlüler durumu 9-3'e getirdiler. Son karşılaşmaya geiindiğinde son nada Turabi'nin hamlesi ile ünlüler oyunu kazandı ve 10-3'lük skor ile dokulmazlığı kazanan ekip oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu zor bir mücadele sonasında Funda oldu. Ramazan da en iyi performansa sahip oyuncu olarak bireysel dokunulmazlığa hak kazandı. Dokunulmazlık oyunu sonrasında gönüllüler takımı içinde kimin isminin yazılacağı üzerine konuşmalar başladı. Funda ve Ramazan üzerinde esktra bir baskı oluştu çünkü birilerinin isimlerini vermeleri gerekiyordu. Kimin isminin yazılacağı üzerine yapılan konuşmalarda odak noktası tercihin performans üzerine mi yoksa takım uyumu üzerine mi olacağı oldu. Konseyin kararı adanın huzuru için olurken Ramazan ve Funda eleme adaylarını seçerken performansa odaklandılar.

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