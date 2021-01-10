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Survivor 2021'e katılan Batuhan Karacakaya Twitter'ı salladı! Survivor Batuhan kimdir?

10.01.2021 13:28 | Son Güncelleme:
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Survivor 2021'e katılan Batuhan Karacakaya Twitter'ı salladı! Survivor Batuhan kimdir?

Survivor 2021 ilk bölümüyle olay oldu. Survivor 2021 yarışmacıları arasında bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya da bulunuyor. Survivor Batuhan ilk bölümden sosyal medyayı salladı.

Survivor 2021 Ünlüler takımında Batuhan Karacakaya da yer alıyor.

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Bülent karakteri ile ilk oyuncululuk deneyimini yaşayan Batuhan Karacakaya sonrasında birçok dizi ve filmde rol almış ve adından söz ettirmiştir. Değişimi ile herkesi kendisine hayran bırakan Survivor Batuhan Karacakaya'nın Survivor'da nasıl bir performans segileyeceği büyük merak konusu...

Survivor 2021 ekibinde yer alan Batuhan Karacakaya ilk günden sosyal medyayı salladı. Çocukluğuyla tanınan Survivor Batuhan ile ilgili yapılan paylaşımlar olay oldu.

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BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 Ünlüler Takımı kadrosunda yer almaktadır. İstanbul’da dünyaya gelen Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Fiziği ve yakışıklılığıyla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Batuhan Karacakaya yaşı ise 24’tür. 24 yaşındaki Survivor Batuhan setlere adım attığında henüz 11 yaşındaydı. Bu da onu 13 yıldır aktif olarak ekranlarda yer alan bir haline getiriyor.

BATUHAN KARACAKAYA BOYU KAÇ, KİLOSU KAÇ?

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Batuhan Karacakaya boyu da Survivor 2021 ile birlikte cevabı en çok aranan sorular içerisinde yer aldı. Hafızalarda çocukluk yılları ile kalsa da Batuhan Karacakaya, mankenleri kıskandıran bir görüntüye sahip. Yani Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i bir hayli uzun. Oyunculuğunun yanı sıra sporcu kimliğiyle de öne çıkan Batuhan Karacakaya boyu 1.82’dir. Batuhan Karacakaya’nın kilosu ise 75’tir.

BATUHAN KARACAKAYA MESLEĞİ NE?

Batuhan Karacakaya’yı tüm Türkiye tanısa da, onunla ilgili ayrıntıları yazmakta fayda var. Batuhan Karacakaya başarılı bir oyuncudur. Genç isim, Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer almaktadır. Batuhan Karacakaya, mesleğiyle ilgili katıldığı programlar ve verdiği röportajlarda sık sık konuşmuştur. Batuhan Karacakaya ayrıca 2018 yılında verdiği bir röportajda İngilizce mimarlık okuduğunu, babasının da mimar olduğunu, inşaat işlerine aşina olduğunu ifade etmiştir. Batuhan Karacakaya’nın bu açıklamasıyla birlikte, hangi üniversiteden mezun olduğuyla ilgili de bazı bilgilere yanıt aranmıştır. Batuhan Karacakaya Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur.

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