Survivor 2021 gündemde! Survivor Steven Salam nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir takipçi kitlesi bulunan Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacıları sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İlk bölümüyle ekranlara döne Survivor yarışmasında Gönüllüler takımında yarışan Steven Salam araştırılıyor.

Survivor Steven yarışmanın ilk günü yaptığı "Kendimi Samsunlu olarak görüyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Survivor Steven Salam'ın sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Bu sözler sonrası Steven Salam'a Samsunlulardan destek yağdı.

Survivor Gönüllüler Steven Salam kimdir? Steven Salam kaç yaşında ve nereli?

SURVIVOR STEVEN SALAM KİMDİR?

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011’de Türkiye’ye geldi. Ve lise ve üniversiteyi Türkiye’de okudu.

Steven Salam, 2019’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlük eğitim bölümünden mezun oldu.

Geçen sene şampiyon olan ve 1. Amatörden Süper Amatöre çıkan İzmir Karayollar (Yolspor) takımında oynadığını belirten Steven Salam “Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA” sözleri ile yarışmaya dair duygularını açıkladı.

