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Survivor Ardahan’ın Nisa Bölükbaşı-Barış Murat Yağcı yorumu ortalığı karıştırdı! ‘Bence var...’

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 16:52 | Son Güncelleme

Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği ‘Demet ve Alişan İle Sabah Sabah’ programının 19 Ağustos Çarşamba günkü konukları arasında Survivor Ardahan ve Sevcan Orhan yer aldı. İzleyicisine müzik ziyafeti sunan programda Ardan Özkanbaş, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’nın sarmaş dolaş fotoğrafı için çarpıcı bir yorumda bulundu.

Survivor Ardahan’ın Nisa Bölükbaşı-Barış Murat Yağcı yorumu ortalığı karıştırdı! ‘Bence var...’

Ünlü şarkıcılar Demet Akalın ve Alişan’ın sunumuyla Star TV ekranlarına gelen ‘Demet ve Alişan İle Sabah Sabah’ programı hafta içi her sabah seyircisinin karşısına çıkıyor. Survivor yarışmacılarını konuk alan programda sıra Survivor Ardahan’a geldi. Survivor hayatı, yarışmacılar ve gelen dizi tekliflerine dair samimi itiraflarda bulunan Ardahan, takım arkadaşları Survivor Nisa-Barış için ilginç bir söyleme imza attı.

nisa-barış

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler programında çeyrek finale 1 hafta kala elenen Ardahan Özkanbaş yarışmacılar hakkında yorumlarını yaptı. Çeşme’de bir mekan çıkışında objektiflere yakalanan Nisa Bölükbaşı ve Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı’nın sarmaş dolaş halleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Survivor programı boyunca yakın arkadaş olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı arasında aşk iddiaları ortaya atıldı. Haklarında çıkan aşk iddialarına karşı ikili sessizliğini korurken ilk yorum Survivor Ardahan’dan geldi.

‘VAR GİBİ GÖZÜKÜYOR’

Sıkı bir Survivor takipçisi olan Demet Akalın yarışmacılar arasındaki olayların hiçbirini kaçırmıyor. Survivor Barış ve Nisa’nın fotoğrafının gündeme gelmesinin ardından başarılı sanatçı ikilinin hakkında çıkan aşk iddialarını Ardahan’a sordu. Bu konu hakkında kesin bir bilgisi olmadığını belirten Survivor Ardahan temkinli cümleler kurmayı seçti. Barış’ın yakışıklılığının ve Nisa’nın güzelliğinin altını çizen Ardahan aşk söylemleri için ‘olabilir, neden olmasın?’ ifadelerini kullandı. Kaçamak cevaplar vermeyi seçen Ardahan’ın ‘Fotoğrafa bakılınca aşk var gibi gözüküyor’ söylemi kafaları karıştırdı.

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