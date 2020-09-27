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Survivor Barış Murat Yağcı’nın yeni işine Nisa Bölükbaşı’ndan tam destek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 13:53 | Son Güncelleme

Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının sona ermesinden sonra programda popülerliğini arttıran isimler bir bir yeni işlerini açıklamaya başladı. Survivor Yasin’in Ala isimli rap şarkısını çıkartmasının ardından Cemal Can Cansever yeni parçası için geri sayımın başladığını söyledi. Yeni işleriyle gündeme gelen Survivor yarışmacıları kervanına Barış Murat Yağcı’da katıldı.

Survivor Barış Murat Yağcı’nın yeni işine Nisa Bölükbaşı’ndan tam destek!

Survivor programını ikinci olarak bitiren Barış Murat Yağcı’nın hayranları yakışıklı yarışmacının yeni projelerini büyük bir sabırsızlıkla bekliyordu. Hayranlarının ısrarlarına dayanamayan fenomen yarışmacı oyunculuk kariyerine dönmeden önce sosyal medyaya göz kırptı. Barış Murtay Yağcı Youtube kanalı açtığını duyurdu. İlk videosunu yayınlayan Yağcı’ya destek ise Survivor Nisa Bölükbaşı’ndan geldi.

HERKESTEN ÖNCE SURVİVOR NİSA İZLEDİ

Survivor programının final yapmasıyla beraber yarışmacıların özel hayatı yakın markaja alındı. Yaşadıkları polemiklerle gündeme gelen yarışmacıların arasındaki aşk iddiaları ise uzun bir süre sosyal medyayı meşgul etti. Haklarında aşk haberleri çıkan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı iddialara karşı sessizliğini korurken görüşmeye devam etmeyi seçti. Barış Murat Yağcı’nın Youtube videosunu izleyen ilk kişiler arasında Nisa Bölükbaşı'nın yer alması bir kez daha iddiaları güçlendirdi.

nisa bölükbaşı

Barış Murat Yağcı’nın ilk Youtube videosunun lansmanına Nisa Bölükbaşı damga vurdu. Sosyal medya hesabından videonun görüntüsünü paylaşan Çek güzelin heyecanlı halleri takipçilerinin gözünden kaçmadı. Survivor Nisa videonun tanıtım gecesinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

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