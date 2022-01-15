Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dokunulmazlığın sahibi hangi takım oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu 2 etaptan oluştu. İlk etapta Ünlüler ve Gönüllüler takımının kadın, 2. etapta ise Ünlüler ve Gönüllüler takımının erkek yarışmacıları rekabet etti. Kadınlarda ve erkeklerde 8'e ulaşan takım etabı kazandı. 2 oyunu kazanan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Peki Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

İlk oyun Ünlüler ve Gönüllüler takımındaki kadın yarışmacılar arasında oynandı. Etabın sonucunda 8 puana ulaşıp rakibini yenen takım Gönüllüler oldu. 2. etap ise erkek yarışmacılar arasında oynandı. Bu etapda kazanan takım Ünlüler oldu ve skor 1-1 olarak eşitlendi. Kadın ve erkek yarışmacılar 3. etapta karşı karşıya geldi. Bu etabı kazanan takımı Gönüllüler, dokunulmazlığın sahibi oldu.

Dokunulmazlık oyununda Elif Gören'in parkurdaki hızı dikkat çekti. Barış Murat Yağcı ile Sercan Yıldırım ise parkurda dengelerini kaybederek düştü. Barış Murat Yağcı oyuna ara verirken Sercan Yıldırım parkura devam etti. Ancak ilerleyen zamanlarda parkurda 2. kez düşen Sercan Yıldırım, artık yarışamayacağını söyledi ve parkurdan çekildi.

SURVİVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ünlüler ve Gönüllüler takımı, Survivor'un ilk oyunu olan ödül oyununda karşı karşıya geldi. Survivor'un ilk oyununda ödül olarak baraka yapımı için gerekli malzemeler verildi. Ödül oyununda yarışmacılar arabayı iterek etabın sonunda yer alan platformun üzerine düzgünce yerleştirmeye çalıştı. Direksiyondaki yarışmacının arabayı düzgün sürmesi, arabayı iten yarışmacıların ise kuvvetli olması takıma avantaj sağladı. Skor 4-4 olduğunda bayrak oyunu oynandı ve Gönüllüler takımı, ödül oyununu kazandı.

SURVİVOR ALL STAR ÜNLÜLER KADROSU

Survivor 2022 All Star Ünlüler kadrosunda Adem Kılıçcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Barış Murat Yağcı, Furkan Kızılay, Sercan Yıldırım, Mert Öcal, Birsen Bekgöz, Aycan Yanaç, Nagihan Karadere, Elif Gören, Sema Aydemir ve Merve Aydın bulunuyor.

SURVİVOR ALL STAR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor All Star Gönüllüler kadrosunda Gökhan Keser, Ardahan Uzkanbaş, Ogeday Girişken, Gizem Kerimoğlu, Anıl Berk Baki, Yasin Obuz, Hikmet Tuğsuz, Seda Aydemir, Sude Burcu, Evrim Keklik, Berna Keklikler, Yağmur Banda ve Berkan Karabulut yer alıyor.

