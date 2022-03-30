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Survivor'da 'yokluk adası' dönemi başlıyor! Acun Ilıcalı: Yokluk adasında tek başınıza 24 saat kalacaksınız

30.03.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da birleşme partisinin ardından Acun Ilıcalı, ada konseyinde 'yokluk adası' uygulamasını açıkladı. Survivor'da eleme adaylarının gönderildiği 'sürgün adası' yerine artık, elemeye kalan yarışmacılar tek başına 'yokluk adası'na gidecek ve 24 saat geçirecek. Ilıcalı, "Kimseyle iletişim kurmayacaksınız, barınak yok, teknik ekip yok, bir avuç pirinç ve bir battaniyeniz olacak" dedi. Ilıcalı'nın Survivor'da yokluk adası uygulaması ise yarışmacıları korkuttu.

Survivor'da 'yokluk adası' dönemi başlıyor! Acun Ilıcalı: Yokluk adasında tek başınıza 24 saat kalacaksınız

Survivor'da bu sene ilk defa uygulanan sürgün adasından sonra şimdi de yokluk adası başladı. Acun Ilıcalı yarışmacıların gözünü korkutan yeni uygulamalarını ada konseyinde açıkladı. Buna göre Survivor'da elemeye kalan yarışmacılar, tek başlarına yokluk adasına gidecek ve 24 saat yalnız kalacak.

"GİDECEĞİNİZ YER YOKLUK ADASI"

Survivor yokluk konseyini açıklayan Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Bu haftadan itibaren dokunulmazlık sayısı 4 olacak. 4 adayla haftayı geçireceğiz. Performans birincisi aday belirlemeyecek. Bu haftadan itibaren aday olan isimler yine bir yolculuk yapacak. Gideceğiniz
yerin adı yokluk adası."

"SADECE BİR BATTANİYE VE SİZ OLACAKSINIZ"

"Bu seferki adada 24 saat kalacaksınız. Tek başınıza olacaksınız, başka kimse olmayacak.
Teknik ekipten hiç kimse olmayacak. Eviniz de olmayacak. Sadece bir battaniye ve siz, küçük bir tahta parçası, başka kimse yok. Tek şey güvenlik kamerası olacak. Röportaj vermeden kimseyle iletişim kurmadan 24 saat geçireceksiniz. Bir avuç pirinç ve limitsiz suyunuz olacak. 24 saatten sonra buraya geliyorsunuz, sonra diğer aday gidecek."

YOKLUK ADASI

"24 SAAT ÜSTÜ AÇIK BİR YERDE YAŞAYACAKSINIZ"

"Günün belli kısımlarında güvenlik kamerasına konuşacaksınız. Sağlık problemi olmadığı sürece kimse gelmeyecek. 24 saat üstü açık bir yerde yaşayacaksınız. Yakında bir yerde sağlık ekibimiz olacak, sizi izliyor olacağız yani herhangi bir tehlike yok."

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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