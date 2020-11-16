Survivor Evrim Keklik'in en büyük hayali

'Survivor 2020 Gönüllüler Takımı' yarışmacısı Evrim Keklik, UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan Magazin Merkezi isimli programa katıldı. Keklik, programda en büyük hayalini açıkladı.

"ANNE OLMAK İSTİYORUM"

Evrim Keklik Survivor'da gösterdiği mücadele ile dikkatleri üzerine çeken yarışmacılarından biri olmuştu.

En büyük hayalinin anne olmak olduğunu açıklayan Keklik, anne olursam çocuğuma kendim bakmak isterim, bakıcı tutmam, çocuğumun her evresini görmek isterim, ben çocuğumla büyümek isterim" dedi.

