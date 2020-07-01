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Survivor Evrim Keklik'ten dün elenen Nisa Bölükbaşı'na olay gönderme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 10:55 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta Survivor 2020'den elenen Evrim Keklik, yıldızı bir türlü barışmayan Nisa'nın elenmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak 'Her şey burada bitti toparlan gidiyorsun' yazarak Nisa'nın elenmesine göndermede bulundu.

Survivor Evrim Keklik'ten dün elenen Nisa Bölükbaşı'na olay gönderme!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Berkan, Barış ve Nisa'nın eleme potasında olduğu yarışmada veda eden isim Nisa oldu.

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Eski yarışmacı Evrim Keklik ise yarışma boyunca neredeyse hep aynı takımda yer aldığı ancak yıldızının bir türlü barışmadığı Nisa'ya Twitter'dan gönderme yaptı.

"HER ŞEY BURADA BİTTİ"

Yarışmanın en başından beri Gönüllüler takımında birlikte olduğu ancak iyi anlaşamadığı Nisa'nın elendiğini gören Evrim Keklik, sessiz kalamadı.

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Twitter hesabından peş peşe paylaşım yapan Evrim, isim vermeden şunları yazdı: "Hadise ne demiş 'Her şey burada bitti toparlan gidiyorsun.' Biz Türkler nasıl diyoruz 'Bu işler parayla değil sırayla.'"

SIK SIK GERGİNLİK YAŞADILAR

Evrim, aynı takımda olduğu Nisa'nın dönem dönem morali bozulduğu için oyun oynamak istememesine tepki göstermiş ve ikili arasında elenmeden önce gerginlikler yaşanmıştı. Bir oyunda Nisa'ya karşı oyun kaybeden Evrim, sinirden gözyaşlarına boğulmuştu.

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