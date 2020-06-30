Survivor kim elendi? Acun: Survivor'daki en kritik eleme oldu! İşte 30 Haziran Salı Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor'da kim elendi sorusu 30 Haziran Salı akşamı 123. bölümde yanıt buldu. 13 ve 14 Temmuz'da İstanbul'da fina yaparak ekrana veda edecek olan Survivor'da son yapılan toplu sms oylamasının sıralamasına göre, bu hafta elenen isim belli oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da çeyrek final haftasında 3 bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı ve ada konseyleri sonrasında 3 yarışmacı elemeye kaldı.

Bu hafta Survivor 2020’de ilk dokunulmazlık oyunu Cumartesi günü oynandı ve kazanan Sercan oldu. Ada konseyinde Sercan’ın söylediği isim Berkan, ilk eleme adayı oldu.

Survivor’da haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu Pazar günü oynandı ve kazanan yine Sercan oldu. Ada konseyinde bu defa Sercan’ın söylediği isim Nisa'ydı ve Nisa haftanın ikinci eleme adayı oldu.



Haftanın son dokunulmazlık oyunu Pazar akşamı ekrana geldi. Survivor'da 3. eleme adayı da dokunulmazlık oyunu sonrasındaki konseyde belli oldu. Survivor'da Sercan Yıldırım, 3. eleme adayı olarak Barış'ın adını söyledi.

Böylece Survivor 2020'de haftanın eleme adayları; Berkan, Nisa ve Barış olarak belirlendi.