MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor kim elendi? Acun: Survivor'daki en kritik eleme oldu! İşte 30 Haziran Salı Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor kim elendi? Acun: Survivor'daki en kritik eleme oldu! İşte 30 Haziran Salı Survivor'dan elenen yarışmacı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 23:50 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 30 Haziran Salı yayınlanan 123. bölümünde elenen isim belli oldu. Survivor'da üç dokunulmazlık oyununu da kazanan Sercan, eleme adayları olarak Nisa, Berkan ve Barış'ın adını söylemişti. Survivor çeyrek finaldeki toplu sms oylaması sıralamasına göre ise üç yarışmacı arasından en az oyu alan isim yarışmaya veda etti. Peki Survivor'da kim elendi? Adaya kim veda etti? Nisa mı, Berkan mı yoksa Barış mı elendi? İşte 23 Haziran Salı Survivor'dan elenen isim.

Survivor kim elendi? Acun: Survivor'daki en kritik eleme oldu! İşte 30 Haziran Salı Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor'da kim elendi sorusu 30 Haziran Salı akşamı 123. bölümde yanıt buldu. 13 ve 14 Temmuz'da İstanbul'da fina yaparak ekrana veda edecek olan Survivor'da son yapılan toplu sms oylamasının sıralamasına göre, bu hafta elenen isim belli oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da çeyrek final haftasında 3 bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı ve ada konseyleri sonrasında 3 yarışmacı elemeye kaldı.

Bu hafta Survivor 2020’de ilk dokunulmazlık oyunu Cumartesi günü oynandı ve kazanan Sercan oldu. Ada konseyinde Sercan’ın söylediği isim Berkan, ilk eleme adayı oldu.

berkan

Survivor’da haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu Pazar günü oynandı ve kazanan yine Sercan oldu. Ada konseyinde bu defa Sercan’ın söylediği isim Nisa'ydı ve Nisa haftanın ikinci eleme adayı oldu.
nisa2
Haftanın son dokunulmazlık oyunu Pazar akşamı ekrana geldi. Survivor'da 3. eleme adayı da dokunulmazlık oyunu sonrasındaki konseyde belli oldu. Survivor'da Sercan Yıldırım, 3. eleme adayı olarak Barış'ın adını söyledi.

barış-survivor

Böylece Survivor 2020'de haftanın eleme adayları; Berkan, Nisa ve Barış olarak belirlendi.

konsey

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da iki gün boyunca yapılan toplu sms oylaması sonuçlarına göre elenen aday belli oldu. Konseyde konuşan Acun llıcalı, "Bu sezon Survivor'daki en kritik eleme oldu" dedi. Eleme adayları olan Nisa, Barış ve Berkan arasında, toplu sms oylamasında en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.

berkan-barış-nisa

Sms oylaması sonuçlarına göre Survivor'dan elenen isim Nisa Bölükbaşı oldu. Böylece Nisa'nın 4,5 ay süren Survivor macerası sona erdi.

nisa2

SURVIVOR'DAN ELENEN NİSA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Acun Ilıcalı'nın adını açıkladığı Nisa, gözyaşları içinde veda konuşması yaptı. Nisa, "Berkan ve Barış yarışmaya devam ettiği için çok mutluyum. Hayırlısı olsun. Cemal Can ile başka hayallerimiz vardı. Ama buraya kadarmış. Tabi ki çok üzüldüm" dedi.

nisa33

ACUN: SURVIVOR BİR RENGİNİ KAYBEDİYOR

Nisa ile veda konuşması yapan Acun Ilıcalı ise "Seni seçtiğimiz zaman Survivor'a enerji dolu, pozitif enerji saçan genç kızı
dahil etmek istemiştik. Bunu fazlasıyla bize yaşattın. Survivor bir rengini kaybediyor. Sen hep kibar, nazik ve düşünceliydin. Yeni neslin ihtiyacı olan mesajları vermiş oldun. Benim için hüzünlü bir gündü" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler
Akrabalık sadece kan bağı değildirAkrabalık sadece kan bağı değildir
Sosyal medyayı salladı!Sosyal medyayı salladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Ahlaksız paylaşımlara tepki yağdı! Albayrak çiftine destek

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu

7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni bulundu

Sigara içenler dikkat! Yarın başlıyor

Sigara içenler dikkat! Yarın başlıyor

'Türkiye S-400'leri Moskova'nın izni olmadan satamaz'

'Türkiye S-400'leri Moskova'nın izni olmadan satamaz'

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Songül Öden'den Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan paylaşımı: Akrabalık sadece kan bağı değildir

Akrabalık sadece kan bağı değildir

Duygu Özaslan kimdir? Youtube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan kaç yaşında ve nereli? İşte Duygu Özaslan'ın hayat hikayesi

Banyo pozuyla yine olay oldu!

Serenay Sarıkaya'nın tatil pozlarına beğeni yağdı! Yüzük detayı dikkat çekti

Serenay Sarıkaya'nın tatil pozlarına beğeni yağdı! Yüzük detayı dikkat çekti

Survivor finali nerede ve ne zaman olacak? Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 için final açıklaması

Acun'dan Survivor için flaş açıklama: Finalde bir ilki yapacağız

Nereye Bakıyor Bu Adamlar ne zaman ve nerede çekildi? Nereye Bakıyor Bu Adamlar konusu nedir?

Nereye Bakıyor Bu Adamlar ne zaman ve nerede çekildi?

Almeda Abazi'ye çirkin mesaj! 'Bu gece senin için...'

Çirkin mesaj! 'Bu gece senin için...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.