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Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Yarışmacıları ağlatan ödül! 9 Şubat Survivor iletişim ödülü ne oldu?

09.02.2021 23:59 | Son Güncelleme:
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Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Yarışmacıları ağlatan ödül! 9 Şubat Survivor iletişim ödülü ne oldu?

Survivor 2021'in 9 Şubat Salı akşamı ekrana gelen 24. bölümünde iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, ödülü duydukları anda duygulu anlar yaşandı. Sevdiklerine bir nebze olsun hasretlerini giderecekleri bu oyunu kazanmak için müthiş mücadele verdiler. Peki, Survivor’da iletişim oyununu kim kazandı? Survivor 2021’de iletişim oyunu ödülü nedir?

Survivor 2021'de iletişim oyununu kazanan takım belli oldu. Her iki takımın yarışmacıları, bu güzel ödülü kazanmak, sevdikleriyle iletişim kurma şansını yakalamak için kıran kırana mücadele etti. Günün sonunda iletişim oyununu kazanan takımın yarışmacılarının duygusal anları ekrana geldi.

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SURVİVOR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’nin en duygusal oyunu olan iletişim oyununda tempo çok yüksekti. Verilen ödül nedeniyle duygusal anlar yaşanan Survivor iletişim oyununda parkurdaki mekanizmalar yarışmacıları zorladı. Parkurun başında bir küpü çevirerek ilerleten sonrasında farklı bir küpü bir mekanizmaya oturtan ve son olarak dört küpü taşıyarak finalde atış alanı yerleştirmeye çalıştı. Son olarak 7 küpü rakibinden önce devirerek sayıyı almaya çalıştı.

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Yarışmacıları duygusal olarak motive edecek bu iletişim oyununa hızlı başlayan ünlüler oldu ve skoru 3-1 getirdiler. Gönüllüler ise üç sayı alarak öne geçmeyi başardı. 4-4 olduktan sonra oyun bir gönüllülere bir ünlülere gitti. 6-6 olduktan sonra ünlüler üstünlüğü ele geçirdi ve üç oyun alarak skoru 9-6 yaptı.

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Poyraz - Barış karşılaşmasında gönüllüler kazanıp skor 9-7 olunca iki takımın en iyi yarışmacıları belirlendi. Ünlülerden Melis ve Batuhan, gönüllüler takımından Aleyna ve Poyraz parkura çıktı.

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İlk olarak sahaya çıkan kadın yarışmacılardan Melis, takımına iletişim oyununu kazandıran sayıyı aldı. Böylece ünlüler, 10'a7 skorla iletişim oyununu kazandı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU!

Survivor’da iletişim ödülünü kazanan takımın yarışmacıları, ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları görebilme şansına sahip oldu. Ödül alanına giden yarışmacılar ailelerinin fotoğraflarını görünce gözyaşlarını tutamadı.

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