MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Survivor Mert Öcal’ın Kırmızı Oda kadrosuna dahil olacağı iddia edildi!

Survivor Mert Öcal’ın Kırmızı Oda kadrosuna dahil olacağı iddia edildi!

14.10.2020 17:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Survivor Mert Öcal’ın Kırmızı Oda kadrosuna dahil olacağı iddia edildi!

TV 8 ekranlarına gelen Kırmızı Oda dizisine Salih Bademci ve Hande Doğandemir’in veda etmesinden sonra yeni oyuncuların katılacağı sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Kırmızı Oda’nın senaristi Dilek Öksüz’ün sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı.

Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının final kararı almasıyla beraber Mert Öcal oyunculuğa geri döneceğinin ilk sinyallerini geçtiğimiz günlerde vermişti. Sosyal medya hesaplarından sık sık sevenlerine yeni projeleriyle ilgili tüyolar veren Met Öcal’ın TV 8’in reyting rekortmeni Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil olacağı söylendi.

OGM Pictures imzası taşıyan Kırmızı Oda dizisi Prof. Dr. Gülseren Buğdaycıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabından uyarlandı. Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Halit Özgür Sarı’nın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden usta isimler konuk oyuncu olarak katılıyor. Oyunculuk performanslarıyla göz dolduran Hande Doğandemir ve Salih Bademci’nin diziden ayrılmasından sonra dizi yeni transferiyle gündeme gelmeye başladı. Survivor yarışmasından sonra popülerliğini arttıran Mert Öcal’ın diziye ilk katılan isimlerden biri olacağı öne sürüldü.

DİZİNİN REPLİĞİYLE CEVAP VERDİ

mert öcal
Sevilen oyuncu Mert Öcal’ın Kırmızı Oda’nın senaristlerinden Dilek Öksüz’le sosyal medyadan paylaşım yapması iddiaları güçlendirdi. Fenomen yarışmacı paylaşımında dizinin meşhur repliğiyle gönderme yaptı. Öcal, “Meğer o küçük yüreğine ne senaryolar sığdırmışsın Dilek” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için... Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için...
Ve Diana sahnede! Yeni fragman yayınlandıVe Diana sahnede! Yeni fragman yayınlandı
İsyan etti! 'Günah keçisi ben seçildim...'İsyan etti! 'Günah keçisi ben seçildim...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor

Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu

Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu

Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak

Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' paylaşımı ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' paylaşımı ile ilgili açıklama

Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir

Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Diğerleri de açılabilir

Kazayla çıplak fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Kazayla çıplak fotoğraf paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu

Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sevilen dizi için şaşırtan karar!

Sevilen dizi için şaşırtan karar!

Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu

Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu

Çatı Katı Aşk dizisinde şoke eden ayrılık!

Çatı Katı Aşk dizisinde şoke eden ayrılık!

Diğer Haberler

Yeni Hayat dünya listelerinde

Yeni Hayat dünya listelerinde

Ve Diana sahnede... The Crown’un 4. sezon fragmanı yayınlandı

Ve Diana sahnede! Yeni fragman yayınlandı

Menajerimi Ara'nın yayın günü değişti! Menajerimi Ara 9. yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?

Menajerimi Ara dizisi için flaş karar!

MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'dan Didem'e sert sözler! Yemeğini tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"

Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"

Masumlar Apartmanı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben ve Safiye'nin su krizi! "1600 TL'lik su faturası normal değil"

Masumlar Apartmanı'nda su faturası krizi!

Masumlar Apartmanı 5. bölümde İnci, Han'ın diğer yüzünü gördü! Babasını boğmaya kalktı! Masumlar Apartmanı sosyal medyada gündem oldu

Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.