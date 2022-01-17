Survivor Nagihan ve Sema için Hakan Hatioğlu'ndan iddialı sözler: Öyle bir kavga olacak ki...

TV8'de yayınlanmaya başlayan Survivor All Star'da büyük heyecan ve gerilim başladı. Survivor'daki son dokunulmazlık oyununda ünlüler takımının kadın yıldız yarışmacılar Nagihan ile Sema bir tartışma yaşadı. Survivor Panorama'da konuşan Hakan Hatipoğlu, Nagihan ile Sema arasında büyük bir çekişmenin olduğunu ve bu yaşanan tartışmanın daha büyüklerinin yaşanacağını iddia etti.

"ESAS OLAY BİRBİRLERİNİ YAZDIKLARI ZAMAN OLACAK"

Canlı yayında Sema ve Nagihan'la ilgili iddialı açıklamalar yapan Hakan Hatipoğlu şunları söyledi:

"Şu an ikisi de birbirlerini istemiyor bile olsalar istiyor gibi görünmek zorundalar. Sema da Nagihan da birbirlerinin potansiyelli ve final görmüş yarışmacılar olduğunu biliyor. Ama yavaş yavaş birbirlerini yoklayacaklar. Esas olay birbirlerini yazma noktasında geldiğinde olacak. O zamana kadar ufak ufak didişecekler. Sema ve Nagihan anlaşamayan iki kişi. Bu ikisi oradan çıkana kadar kapışmaya devam edecek"

"KORKUDAN ANONS YAPAMAYACAK"

"Bunlar Survivor'da birbirlerini çiğ çiğ yerler. Sema ve Nagihan arasında öyle bir kavga göreceksiniz ki, Kübra böyle korkudan

anons yapamayacak. Bunu yazın bir kenara. Nagihan'la kavga edilmez bunu biliyorum. Bu ikili iyi olmayacaklar bu belli. Sayı azalınca kadın dayanışması da kalkacak. Neler olacak aralarında neler"



