Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı, ödül neydi? 29 Mart Survivor'da büyük ödül!

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2023 tüm heyecanıyla devam ediyor. Son olarak birleşme partisinin gerçekleştiği Surivor'da bu kez ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yer yer gerginliklerin oluştuğu ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. İşte 29 Mart 2023 Çarşamba günü Survivor'da yaşananlar...

29 MART SURVİVOR'DA KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da büyük ödül oyunu oynandı. Kazanan, dünyaca ünlü starların yaşadığı yerde bir gün konaklama ve yemek yeme şansı yakalıyor.Öte yandan kazanan ve kaybeden aynı zamanda iyi ve kötü kampa sahip olacak.

Kazanan takım mavi takım oldu.

29 MART SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da son yapılan konsey sonrasında elenen isim Elanur Pat olmuştu.

eleme adayı: Murat eleme adayı: Aziz

3.eleme adayı: Asena

4.eleme adayı: Elanur

5.eleme adayı: Barış



