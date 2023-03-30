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Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı, ödül neydi? 29 Mart Survivor'da büyük ödül!

29.03.2023 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor ödül oyununu kazanan takım merak edildi. 29 Mart 2023 Çarşamba günü Surivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'ın sıkı takipçileri ödülün ne olduğunu ve kazanan takımı sogulamaya başladılar. Peki, Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı, ödül neydi? 29 Mart Survivor'da eleme adayları kim oldu?

Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı, ödül neydi? 29 Mart Survivor'da büyük ödül!

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2023 tüm heyecanıyla devam ediyor. Son olarak birleşme partisinin gerçekleştiği Surivor'da bu kez ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yer yer gerginliklerin oluştuğu ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. İşte 29 Mart 2023 Çarşamba günü Survivor'da yaşananlar...

29 MART SURVİVOR'DA KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da büyük ödül oyunu oynandı. Kazanan, dünyaca ünlü starların yaşadığı yerde bir gün konaklama ve yemek yeme şansı yakalıyor.Öte yandan kazanan ve kaybeden aynı zamanda iyi ve kötü kampa sahip olacak.

Kazanan takım mavi takım oldu.

acun ılıcalı survivor 2

29 MART SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da son yapılan konsey sonrasında elenen isim Elanur Pat olmuştu.

  1. eleme adayı: Murat

  2. eleme adayı: Aziz

3.eleme adayı: Asena

4.eleme adayı: Elanur

5.eleme adayı: Barış

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