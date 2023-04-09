Survivor Özlem'in son hali herkesi şaşırttı! Gören aynı şeyi söyledi

Survivor'ın eski yarışmacılarından Özlem Çalın olay oldu. Uzun yıllar profesyonel olarak voleybol oynayan ve Fenerbahçe’de yaşadığı sakatlık sonrası ikinci ligde devam eden Özlem Çalın Survivor'ın unutulmaz yarışmacıları arasında yer alıyordu.

SURVIVOR'IN FAVORİ YARIŞMACILARI ARASINDAYDI

Birçok spor dalıyla ilgilenen Özlem Çalın, Survivor'dan yıllar sonra tekrar ortaya çıktı.

SON HALİ OLAY OLDU

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da yarışan ve 7'den 70'e herkesin sevdiği isimlerden olan Özlem Çalın'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

DEĞİŞİMİ GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Survivor Aslanlar - Kanaryalar yarışmasında Aslanlar takımında yer aldıktan sonra 2015'te Survivor All Star'da yarışan Özlem Çalın'ın programdan yıllar sonra kilo aldığı görüldü.

Özlem Çalın'ın sosyal medya hesabına girenler onu tanımakta zorlandı.



