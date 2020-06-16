YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Süs bitkileri gelir kapısı oldu

Süs bitkileri gelir kapısı oldu

ORDU HABERLERİ  | 16.06.2020 14:26 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, alım garantili olarak hayata geçirilen, “Mevsimlik Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Projesi” üreticilerin yeni gelir kapısı oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, alım garantili olarak hayata geçirilen, “Mevsimlik Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Projesi” üreticilerin yeni gelir kapısı oldu. Altınordu ve Ünye’de kurulan seralarda üretilen ve ilin belli noktalarına dikilen toplam 225 bin mevsimlik süs bitkisi, Ordu’nun güzelliğine güzellik kattı.
Ordu’da, tarım ürünlerini çeşitlendirmek, tarımsal üretim ile ilgili olarak kullanılmayan potansiyeli aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak ve yeni üretim modelleri oluşturarak yerelde yeni sektörlerin gelişmesini teşvik etmek amacıyla yürütülen çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen “Mevsimlik Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Projesi” kapsamında üretilen süs bitkileri, il genelindeki, parklara ve kavşaklara dikildi.

Çalışmalar meyvelerini verdi
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Sözleşmeli tarım projesi kapsamında, Altınordu ilçesinde 25 bin, Ünye ilçesinde ise 200 bin adet mevsimlik süs bitkisi üretildiğini söyledi. Üretilen mevsimlik süs bitkilerinin il genelinde çevre düzenlemelerinde yerini aldığını belirten Başkan Güler, “2019 yılında örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesiyle çalışmaları başlatmıştık. Bu kapsamda, Altınordu ve Ünye ilçemizde kurulan seralarda, üreticilerimiz, süs bitkileri yetiştirmeye başladı. İki ilçede tam 225 bin süs bitkisi üretildi, Büyükşehir belediyemiz tarafından üreticilerden satın alınan bitkiler, ilimizin belli noktalarına dikildi” dedi.

Üreticilerin yeni gelir kapısı oldu
Klasik belediyecilik anlayışının dışına çıkıp Ordu’daki yerel dinamikleri harekete geçirmek istediklerini kaydeden Başkan Güler, “Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde önemli bir mesafe kat etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çiftçilerin üretim alanlarını genişletip, daha fazla üretime katılmalarını sağlayarak hem onların hem de ülkemizin ekonomisine katkı sunmak istiyoruz. İşte bu projeyle birlikte, ilimizdeki çevre düzenlemelerinde kullanılacak süs bitkileri, sözleşmeli üretim modeliyle, ilimizdeki üreticilerden alınıyor. Böylelikle, diğer tarımsal faaliyetlere bir yenisini daha ekleyerek istihdamda da yeni bir alan açmış oluyoruz” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü oyuncudan tam not alan paylaşım!Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Antik kentin satış reyonları hazır

Antik kentin satış reyonları hazır

Ordu Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
02:49
Sabah
04:49
Öğle
12:34
İkindi
16:34
Akşam
20:10
Yatsı
22:01

Ordu Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Pınar Eczanesi
Altinordu
Şimşek Eczanesi
Altinordu
Zaimoğlu Eczanesi
Altinordu
Doğa Eczanesi
Fatsa
İstanbul Eczanesi
Fatsa
Ada Eczanesi
Unye
Çakıroğlu Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Çatalpınar’da patpat kazası: 1 ölü

Çatalpınar’da patpat kazası: 1 ölü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Maske takmayanlara ceza yağdı

Maske takmayanlara ceza yağdı

Türkiye 1.'si Fatsa Anafen'den

Türkiye 1.'si Fatsa Anafen'den

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.