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Susanoğlu ve Kızkalesi halk plajlarının mavi bayrağı yenilendi

MERSİN HABERLERİ  | 17.07.2020 09:40 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Denizkızı Turizm A.Ş.

Susanoğlu ve Kızkalesi halk plajlarının mavi bayrağı yenilendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Denizkızı Turizm A.Ş. sorumluluğunda bulunan Kızkalesi ve Susanoğlu halk plajları, sahip olduğu ’mavi bayrağı’ yeniledi.
Gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülü olarak tanımlanan mavi bayrağı almak için yerine getirilmesi gereken 33 kriter, çevre eğitimi ve bilgilendirme, plajda deniz suyu kalitesi, çevre yönetimi ile can güvenliği ve hizmetleri, arıtma ve kanalizasyon altyapı sistemleri başlıkları altında toplanıyor. Plajda gerekli ilk yardım malzemelerinin bulunması, kirlilik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek acil durum planları, plajda farklı kullanımlar sonucu meydana gelebilecek kazalara karşı alınabilecek önlemlerin tümü Büyükşehir Belediyesi tarafından sezonda tatilcilerin akınına uğrayan Kızkalesi ve Susanoğlu halk plajlarında alındı ve plajların sahip olduğu Mavi Bayrak yerini korudu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kızkalesi ve Susanoğlu’nun yanı sıra Yapraklıkoy, Yemişkumu, Kocahasanlı, Kumkuyu, Tırtar, Töbank ve Sultankoy halk plajlarında da mavi bayrak dalgalandırmak için yürüttüğü çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor.
Mavi bayrağı uygar bir çevrenin sembolü olarak tanımlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Yıldız, “Mavi bayrak, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın vermiş olduğu, 33 kriteri taşıyan uluslararası bir ödüldür. Mavi bayrak denince aklımıza temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli ve dolayısıyla uygar bir çevrenin sembolü gelir. Kızkalesi ve Susanoğlu halk plajlarında mavi bayrak ödülümüz bulunmaktadır. Mavi bayrak her yıl düzenli olarak yapılan denetim ve incelemeler neticesinde yenilenir” dedi.
Çevre faaliyetlerinin titizlikle yürütüldüğünün bir göstergesi olan mavi bBayrağın Büyükşehir’in tüm plajlarında yerini alması için çalıştıklarını ifade eden Yıldız, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. olarak iki plajımızda bulunan mavi bayrak ödülünü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde önümüzdeki yıllarda tüm plajlarımıza kazandıracağız. Bunun için bu yıl, önümüzdeki yılların planlamasını ve çalışmalarını başlattık. İnşallah tüm plajlarımız mavi bayraklı olacak” diye konuştu.

Susanoğlu ve Kızkalesi halk plajlarının mavi bayrağı yenilendi

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