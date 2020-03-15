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Suşehri’nde koranavirüse karşı dezenfekte çalışması başlatıldı

SİVAS HABERLERİ  | 15.03.2020 17:40 | Son Güncelleme

Sivas’ın Suşehri ilçesinde koronavirüsüne karşı halkın toplu olarak kullandığı,ibadethaneler, toplu taşıma araçları ve çay bahçelerinde dezenfekte çalışması başlatıldı.İlçe Kaymakamı Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel öncülüğünde yapılan genel toplantı sonrası, halkın yoğun olarak kullandığı bölgeleri, özel kıyafetli belediye ekipleri tarafından tek tek dezenfekte edildi.İlk olarak camilerde, toplu taşıma araçlarında, ticari taksilerde ve şehir dışına giden otobüslerde başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, "Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ve veteriner hekimimizle birlikte, halkımızın yoğunlukla kullandığı yerlerde bugün itibariyle dezenfektan işlemlerine başlamış bulunmaktayız.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde koronavirüsüne karşı halkın toplu olarak kullandığı,ibadethaneler, toplu taşıma araçları ve çay bahçelerinde dezenfekte çalışması başlatıldı.
İlçe Kaymakamı Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel öncülüğünde yapılan genel toplantı sonrası, halkın yoğun olarak kullandığı bölgeleri, özel kıyafetli belediye ekipleri tarafından tek tek dezenfekte edildi.
İlk olarak camilerde, toplu taşıma araçlarında, ticari taksilerde ve şehir dışına giden otobüslerde başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, "Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ve veteriner hekimimizle birlikte, halkımızın yoğunlukla kullandığı yerlerde bugün itibariyle dezenfektan işlemlerine başlamış bulunmaktayız. İnşallah bu koronavirüsü de alınan tedbirler ve yapılan dezenfekte işlemleriyle atlatacağız. Temennimiz şudur ki, çevre ülkelerde etkili olan bu hastalığın ülkemizde can kaybı yaşanmadan atlatılmasını rabbimden temenni ediyoruz" dedi.
Dezenfektan işlemine sadece günübirlik değil, 21 gün süre zarfında periyotlar halinde sürekli olarak yapılacağını kaydeden Yüksel, "Şuanda okullarımızda eğitim olmadığı için, açılmasına yakın sürekli olarak dezenfektan işlemini o zaman yapacağız. Ama şimdilik resmi kurumların tamamında bu hizmeti bugün itibariyle başlatmış bulunmaktayız. Halkımız bu ilaçlamanın önlem olarak yapıldığını bilmesini istiyoruz. İlçemizde öyle bir vaka yoktur." dedi
Belediyenin başlatmış olduğu dezenfektan çalışmalarına vatandaşlarda teşekkürlerini ilettiler.

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