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Susurluk Mezarlığı’nda sona gelindi

İHA İHA
18.01.2024 08:15 | Son Güncelleme:
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Susurluk Mezarlığı’nda çalışmaların yüzde 95’i tamamlandı.

Susurluk Mezarlığı’nda sona gelindi

Vatandaşlar kısa bir süre içerisinde cenazelerini defnedebilecek.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Susurluk Mezarlığı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yapım işini üstlenen ilk firmanın iflasının ardından Büyükşehir Belediyesi bölgede mağduriyet yaşanmaması için zaman kaybetmeden ikinci bir ihale yaptı. Çevre duvarları tamamlanan yaklaşık bin kişilik mezarlığın, cenaze defin alanları ve yaya yollarının yüzde 95’i tamamlandı. Kısa bir süre içerisinde vatandaşlar cenazelerini Susurluk Mezarlığı’na defnedebilecek.

2019 yılından bu yana Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Susurluk Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında mezarlıklara harcanması amacıyla; Susurluk Belediyesi’ne 300 bin liradan fazla nakdi destek, 4 bin 500 litre mezarlık ilacı, bin 700 takım kefen ve tahta desteği sağladı.

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