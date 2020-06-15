YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Susurluk Şehir Stadı ve Gençlik Merkezi yerinde denetlendi

Susurluk Şehir Stadı ve Gençlik Merkezi yerinde denetlendi

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.06.2020 15:04 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Susurluk’ta yapılacak Şehir Stadı ve Gençlik Merkezi için İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu yerinde incelemelerde bulundu.Yeni yapılacak stat da birçok amatör spor müsabakalarının oynanabileceğini, kulüplerin müsabakalar dışında antrenmanlarını yapabileceğini belirten Müdür Arıcıoğlu, futbol sahasının Susurluk halkının ve kulüplerin ihtiyacına cevap vereceğini belirterek, gençlerimizin spor yapabileceği mekanları artırmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Susurluk’ta yapılacak Şehir Stadı ve Gençlik Merkezi için İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu yerinde incelemelerde bulundu.
Yeni yapılacak stat da birçok amatör spor müsabakalarının oynanabileceğini, kulüplerin müsabakalar dışında antrenmanlarını yapabileceğini belirten Müdür Arıcıoğlu, futbol sahasının Susurluk halkının ve kulüplerin ihtiyacına cevap vereceğini belirterek, gençlerimizin spor yapabileceği mekanları artırmak için gayret gösterdiklerini ifade etti. Ayrıca vatandaşlarımızın yürüyüşlerini yapabileceği yürüyüş parkurlarının da olacağını söyleyen Müdür Arıcıoğlu, “Futbol sahasında yapılacak tribün, soyunma odaları ve gençlik merkezi projesi tamamlanmak üzere. Yakında ihalesinin yapılması için gerekli çalışmaları da başlattık. Bakanlığımızın imkanları ölçüsünde Balıkesir il merkezi ile tüm ilçelerimize yatırımlarımız devam ediyor. Gençlerimiz için birçok tesis kazandırdık ve kazandırmaya devam edeceğiz. Aynı alan içerisinde yapılacak Gençlik Merkezi gibi devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin zamanlarını iyi değerlendirerek, daha modern ve daha iyi şartlarda kültür, sanat ve sportif aktivitelerini yapma imkanı bulacak olmaları bizleri mutlu ediyor. Yatırımın gelmesinde katkısı olan başta Sayın Bakanımız olmak üzere, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Balıkesir Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:33
Öğle
13:14
İkindi
17:11
Akşam
20:45
Yatsı
22:31

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Aytekin Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Kılıç Eczanesi
Ayvalik
Kurtuluş Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.