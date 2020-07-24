Susurluk’ta 426 litre kaçak alkol ele geçirildi

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde jandarma ekipleri kaçak içki imal ve satışı yapan şahıslara operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri operasyonlarda 426 litre kaçak alkol ve 10 adet anason aroması ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak ve bandrolsüz içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Susurluk İlçesinde kaçak ve bandrolsüz içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen F.K. ve A.A. isimli şahıslara ait araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 400 litre rakı, 5 litre votka, 1 litre viski, 20 litre etil alkol ve 10 adet anason aroması ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

